Studenti della scuola media di Vanzaghello in visita a Regione Lombardia

Un gruppo di studenti della scuola secondaria di primo grado di Vanzaghello, accompagnato dal personale docente e anche dal sindaco Arconte Gatti e dall’assessore all’Istruzione Doris Giugliano, è stato in visita mercoledì mattina in Regione Lombardia.

L'accoglienza dei consiglieri regionali

Un’opportunità per vedere da vicino, assieme ai consiglieri Christian Garavaglia e Silvia Scurati che li hanno accolti, quali sono le competenze di un consigliere regionale e come funziona la seduta del Consiglio Regionale, provando in prima persona a portare avanti delle interrogazioni e mozioni.

Gli obiettivi dell'iniziativa

«Un momento davvero importante – commenta Doris Giugliano – Un tassello di un più ampio progetto legato alla cittadinanza attiva che rientra nel Piano del Diritto allo studio. È fondamentale che i nostri ragazzi abbiano modo di interagire e siano parte attiva della vita del paese o della città in cui vivono oppure vanno a scuola, impegnandosi per costruire il presente e il futuro e farlo assieme».

Lo scopo, conferma il sindaco Gatti, è quello di «promuovere, sensibilizzare e formare i giovani sulla cittadinanza attiva. Essere e sentirsi parte integrante della comunità, per farla crescere».