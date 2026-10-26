Studenti da tutta Italia uniti nel segno dei valori della Costituzione

Sabato 24 ottobre l’auditorium comunale di Rescaldina ha ospitato la premiazione della storica kermesse letteraria promossa da ANPI, Amministrazione Comunale e Spi-Cgil: studenti da tutta Italia uniti nel segno dei valori democratici e della Costituzione.
La premiazione
Si è conclusa con una straordinaria partecipazione di studenti di ogni ordine e grado, provenienti da diverse regioni d’Italia, la 12esima edizione del Concorso Letterario Nazionale “Inchiostro e Memoria”. La cerimonia di premiazione, che ha visto protagonisti giovani talenti nei campi della narrativa, della poesia e dei video, si è tenuta sabato 24 ottobre nell’auditorium di Rescaldina.
Anche quest’anno, il Sindacato Pensionati Spi-Cgil Ticino Olona ha rinnovato il proprio impegno in prima linea figurando tra i principali promotori della kermesse, al fianco dell’ANPI e dell’Amministrazione Comunale di Rescaldina. Una sinergia consolidata che punta a fare della memoria storica un faro per il futuro.
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Alla consegna dei premi alle studentesse e agli studenti era presente anche Umberto Colombo, Segretario generale dello Spi-Cgil Ticino Olona, che, nel ricordo di Agostino Bonzi (indimenticabile attivista dello Spi-Cgil, scomparso nel gennaio 2026 e tra i più convinti sostenitori del concorso), ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento:
“Siamo orgogliosi di essere tra i promotori di questo importante concorso nazionale. Abbiamo in questo modo partecipato, insieme all’ANPI, alla trasmissione dei valori democratici e dei principi sanciti dalla nostra Costituzione. Si tratta di un vero e proprio passaggio di testimone dai pensionati alle giovani generazioni. Il concorso “Inchiostro e Memoria” si conferma così uno degli appuntamenti culturali e civili più significativi del territorio, capace di creare un ponte intergenerazionale in cui i pensionati possano stimolare nei più giovani una riflessione profonda sui pilastri della nostra democrazia attraverso i linguaggi della scrittura e del video. Per questo ringraziamo Anpi e Amministrazione Comunale di Rescaldina per averci chiamati a partecipare a questo importante progetto”.