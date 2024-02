Studenti da tutta Europa in città a scuola di democrazia

Studenti italiani, norvegesi, olandesi e tedeschi a scuola di democrazia grazie al progetto "DemocRasmus" promosso dall’Istituto Barbara Melzi di Legnano.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del programma Erasmus+, vede ospiti in Italia diversi studenti stranieri, che si tratterranno nel nostro Paese per una settimana, con l’obiettivo di scambiarsi le proprie esperienze, i propri sogni e le proprie storie, per sentirsi "uniti nelle diversità". I ragazzi norvegesi, olandesi e tedeschi si stanno immergendo, giorno dopo giorno, nel tessuto civico, sociale, economico, culturale e gastronomico del territorio e hanno avuto anche l’opportunità di apprendere come funziona un’Amministrazione comunale italiana, "perché le municipalità sono la spina dorsale del nostro Paese".

Ospiti del Comune di Gorla Maggiore per capire comune funziona l'Amministrazione

Nella mattinata di martedì 13 febbraio infatti sono stati accolti, insieme ai coetanei dell’Istituto Barbara Melzi, nella sala consiliare del Comune di Gorla Maggiore. A fare gli onori di casa c’era ovviamente il sindaco Pietro Zappamiglio, che ha dato loro il benvenuto e ha illustrato loro il funzionamento dell’ente locale e i compiti delle diverse figure che lo compongono. Con lui anche Giulia Gurian, studentessa universitaria che sta svolgendo il servizio civile in municipio.

Nel corso della mattinata, si è tenuto anche un coinvolgente workshop sui diritti umani nel mondo, tenuto dal fotografo umanitario Ibrahim Malla, già protagonista di proficue collaborazioni con la scuola legnanese.

Il dirigente scolastico Merlo: "Studiare la storia serve, eccome se serve perché poi la vivi"

Il dirigente scolastico Flavio Merlo ha spiegato:

"Noi e le altre scuole europee abbiamo messo a tema la democrazia. Ciascuna delle quattro scuole coinvolte nel progetto ha concentrato la propria attenzione sulle feste significative della propria storia. Noi abbiamo scelto il 2 Giugno, Festa della Repubblica, all’origine della Costituzione. Se oggi i ragazzi di quattro Paesi possono essere qui insieme, lo dobbiamo a quegli uomini visionari che dopo la Seconda Guerra mondiale hanno immaginato la pace e la libertà e si sono rimboccati le maniche per costruirle. Studiare la storia serve, eccome se serve perché poi la vivi".

Mercoledì i ragazzi hanno incontrato anche l'Amministrazione comunale di Milano

Mercoledì 14 febbraio, gli studenti sono stati accolti a Palazzo Marino, sede istituzionale del Comune di Milano, e hanno potuto dialogare con la presidente del parlamentino cittadino Elena Buscemi e con l’assessora alla Mobilità Arianna Censi.