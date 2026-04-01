La lezione dedicata alla Battaglia di Legnano si è focalizzata soprattutto sulla storia e l’architettura del Castello Visconteo

Questa mattina, 1 aprile 12026, un centinaio di studenti – quattro classi dell’Istituto Dell’Acqua e una classe del Liceo Galilei di Legnano – ha preso parte a un incontro di grande valore formativo con il professor Paolo Grillo, docente di storia medievale all’Università Statale di Milano e con la professoressa Carla Marinoni, coordinatrice della Commissione Costumi di Fondazione Palio.

Studenti a lezione di Storia medievale dal professore Paolo Grillo

La lezione dedicata alla Battaglia di Legnano si è focalizzata soprattutto sulla storia e l’architettura del Castello Visconteo. Si è trattato di un momento fortemente voluto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palio per rafforzare, attraverso il dialogo diretto con le scuole, la divulgazione di una memoria storica che rappresenta non solo un patrimonio locale, ma un passaggio fondativo dell’identità lombarda e nazionale, oggi rinnovato e reso vivo dalla rievocazione del Palio di Legnano.

I giovani studenti, entusiasti della inconsueta lezione, hanno poi avuto l’occasione di visitare il Castello, accompagnati dai due esperti di storia medievale.