Sostituita la pavimentazione e la copertura della scuola di via Gallina

Sono terminati i lavori di rifacimento della copertura della scuola dell’infanzia di via Gallina a Bareggio iniziati durante le vacanze di Pasqua.

“L’intervento si è reso necessario per prevenire infiltrazioni e allagamenti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaella Gambadoro -. Sono stati eseguiti anche i lavori di sostituzione della pavimentazione ammalorata in un'aula. Sia nella scuola di via Gallina sia in tutti gli altri edifici stiamo inoltre dando corso a una serie di piccole manutenzioni segnalate dai vari plessi”.