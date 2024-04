Non ce l'ha fatta il motociclista 20enne vittima di un incidente

E' stato dichiarato il decesso del 20enne che oggi, 17 aprile, intorno alle 13, ha avuto un gravissimo incidente in via Fermi a Rho.

E' deceduto il 20enne che ha avuto un incidente in moto

Nonostante i continui tentativi di rianimarlo, è stato dichiarato il decesso del ventenne residente a Vanzago che intorno alle 13 aveva avuto un incidente mentre si trovava in sella alla sua moto. Il mezzo si era scontrato contro un'auto all'incrocio fra via Fermi e via Mattei.

I medici avevano tentato per molto tempo di rianimarlo mentre si trovavano ancora in strada: le manovre sono continuate successivamente ma per il 20enne non c'è stato nulla da fare.