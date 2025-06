Sorpresa a scuola, dal Vaticano arriva una delle ultime lettere di papa Francesco

Scomparso poco più di un mese fa, non smette di regalare i suoi sorrisi: Papa Francesco, in un certo senso, ha dato il suo ultimo saluto alla scuola primaria Santa Caterina da Siena di Magenta, che qualche giorno fa ha ricevuto una lettera dalla Santa Sede in risposta alle cartoline che i bambini avevano inviato in Vaticano in occasione della Settimana della Pace.

Gli alunni ricevono una delle ultime lettere di papa Francesco

«Siamo emozionati ed onorati per aver ricevuto la lettera di risposta da papa Francesco. Questa è la testimonianza dell’amore e della cura che egli ha dimostrato per tutti noi. Consideriamo le sue parole un dono speciale», è stato il commento della maestra Laura Ceriotti, referente della Commissione Manifestazioni del plesso magentino, che ha partecipato all’evento cui hanno aderito numerose scuole del territorio.

Alberi, colori, parole significative, ma soprattutto il desiderio di costruire la pace e di vivere in un mondo di pace, sono stati i messaggi dei bambini. Ha accolto «con orgoglio il messaggio di apprezzamento che la segreteria di Stato vaticana ha rivolto agli allievi della scuola primaria Santa Caterina da Siena» anche il Dirigente Scolastico Davide Basano, che con l’occasione ha ringraziato «il gruppo di insegnanti che hanno coordinato con passione e originalità le attività dedicate alla Settimana della Pace».

La Settimana della Pace aveva coinvolto tutti gli oltre 400 alunni della scuola nel mese di marzo. Ogni classe aveva preparato una cartolina con un disegno e un messaggio legato alla costruzione della Pace attraverso la legalità, dopo aver conosciuto le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.