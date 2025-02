Settimana dell’intercultura all’istituto Bonvesin de la Riva a Legnano. Da ieri, lunedì 17 febbraio, e fino a venerdì 21 febbraio, l’intero Istituto scolastico lavorerà sul tema dei luoghi del cuore: si racconteranno, infatti, storie di Paesi diversi, lontani, teatro di storie semplici e quotidiane, importanti però per le persone che le hanno vissute.

Settimana dell'Intercultura all'istituto Bonvesin di Legnano

Nel plesso di via Cavour (scuola dell’infanzia) l’attività riguarderà varie culture: quella africana quella Bangladese, quella albanese e infine quella peruviana.

Alla primaria Don Milani le classi realizzeranno una mostra in palestra, dove presenteranno i lavori, legati al continente, realizzati attraverso racconti letti e recitati; ci sarà, inoltre, un puzzle a forma di cuore, che ogni classe avrà decorato con tecniche diverse; alle De Amicis invece le classi troveranno in aula una lettera-missione; nella busta saranno inseriti degli indizi, che porteranno al Paese assegnato. Verranno svolte alcune interviste ai bambini e ad alcuni genitori originari del Paese assegnato, in modo da conoscere meglio le tradizioni e la cultura del luogo. Infine, verrà effettuato un elaborato grafico.

Alla scuola secondaria Bonvesin invece gli alunni riceveranno una lettera; questa verrà scritta da un ragazzino straniero, che racconterà di un luogo del cuore del proprio Paese. Dopo aver compiuto alcune ricerche sul Paese assegnato, gli alunni effettueranno delle attività artistiche.