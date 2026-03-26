Settimana della pace: la lettera dagli studenti di 4B ai “grandi della terra”

In occasione della “Settimana della Pace” promossa dal Comitato Intercomunale per la Pace, la scuola primaria di Santo Stefano Ticino si è messa in gioco e ha affrontato il tema delle atrocità della guerra.

La riflessione parte dal tema della settimana: “Vivere in Pace perchè…” La classe 4°B ha deciso di indirizzare anche al Giornale una lettera con le proprie riflessioni da far arrivare “AI GRANDI DELLA TERRA”.

“Cara ONU,

siamo gli alunni della classe 4°B della scuola primaria del nostro paese e, in occasione della settimana della Pace, abbiamo deciso di scrivervi.

Durante questa settimana abbiamo realizzato delle gru di carta simbolo di pace e speranza vista la situazione attuale nel mondo.

Vi starete chiedendo perchè abbiamo deciso di scrivere proprio a voi, la risposta è semplice: vorremmo che le nostre parole arrivassero a chi non capisce la sofferenza delle persone che vivono la guerra.

SMETTETELA perchè state uccidendo persone innocenti solo per un pezzo di Terra che potreste semplicemente CONDIVIDERE!

Ci piacerebbe fornirvi alcune soluzioni:

1. invece di bombardare potreste parlare;

2. potreste scendere per le strade per parlare con le persone che soffrono per le vostre azioni;

3. cercate di fermarvi a riflettere su quello che state facendo;

4. immaginate un mondo di Pace, non sarebbe più bello?

Facciamo azioni positive perchè il Mondo è solo uno!

Noi siamo solo dei bambini, ma riponiamo in voi, GRANDI DELLA

TERRA, la SPERANZA per un FUTURO MIGLIORE!

Un caro saluto e PACE a tutti dalla 4°B!”