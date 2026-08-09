Sette nuovi posti disponibili all’asilo nido

L’Amministrazione comunale di Pogliano Milanese ha approvato, in collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile Sercop il potenziamento del Nido Comunale. L’intervento consentirà, nel prossimo anno educativo, di attivare sette nuovi posti, portando la struttura alla piena capacità ricettiva.

L’assessore Alice Scaglione: “L’attivazione dei nuovi posti è un investimento importante per il nostro territorio”

Il progetto prevede l’incremento del personale educativo e dei servizi di assistenza, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa e rendere il servizio ancora più accessibile. L’iniziativa, proposta dall’Assessore alle Politiche Sociali Alice Scaglione, rappresenta un ulteriore passo nell’impegno dell’Amministrazione Lavanga a favore dei servizi dedicati alla prima infanzia e nel sostegno concreto alle famiglie. «L’attivazione dei nuovi posti è un investimento importante per il nostro territorio. Significa consolidare un servizio educativo di qualità, accompagnare i bambini nei loro primi anni di vita e, allo stesso tempo, sostenere concretamente le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», dichiara il Sindaco Carmine Lavanga.

“L’ampliamento del Nido Comunale risponde a una richiesta e ad un bisogno crescente da parte delle famiglie”

«L’ampliamento del Nido Comunale risponde a una richiesta e ad un bisogno crescente da parte delle famiglie, che riconoscono in questo servizio un ambiente sereno, accogliente e di qualità per i propri bambini. Un risultato reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con Sercop e al lavoro dell’équipe educativa e ausiliaria, guidata dalla coordinatrice Silvia Giardina. Continuare a investire nel Nido significa promuovere il benessere dei bambini e offrire alle famiglie un punto di riferimento importante nella vita quotidiana», conclude l’Assessore Scaglione.