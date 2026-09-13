Scuole, ancora in calo gli iscritti: sono 5.782

Sono 5.782 gli alunni e studenti iscritti alle scuole legnanesi dall’infanzia alla secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2026/27.

Calano gli iscritti nelle scuole cittadine

Un numero che conferma la tendenza alla diminuzione degli iscritti già registrata negli ultimi anni: erano 5.879 nel settembre 2025 e 5.968 due anni fa. In un solo anno la popolazione scolastica cittadina è quindi diminuita di 97 unità, mentre rispetto a due anni fa il calo arriva a 186 iscritti. Un andamento che si inserisce nel quadro del cambiamento demografico richiamato dall’Amministrazione comunale e che rappresenta uno degli elementi con cui dovrà confrontarsi anche la programmazione dei servizi scolastici.

Tengono gli alunni con famiglie straniere

Il calo complessivo non riguarda allo stesso modo tutte le componenti della popolazione scolastica. Gli alunni e studenti con famiglie di nazionalità straniera sono infatti 1.382, sostanzialmente in linea con i 1.385 dello scorso anno. Il dato mostra quindi una sostanziale tenuta di questa componente a fronte della diminuzione complessiva degli iscritti. Un altro elemento significativo arriva invece dalla provenienza degli studenti: aumentano quelli che frequentano le scuole della città pur arrivando da fuori Legnano.

In crescita gli iscritti da fuori città

Sono 1.037 gli iscritti provenienti da altri Comuni, contro i 973 del 2025. Si tratta di 64 studenti in più in un anno. All’interno dei quattro istituti comprensivi cittadini gli iscritti passano complessivamente dai 4.076 dello scorso anno ai 4.010 del 2026/27. Anche in questo caso, però, l’andamento non è uniforme: l’unico istituto a registrare una crescita è il Carducci, che passa da 750 a 790 iscritti.

Calano anche le paritarie

La diminuzione interessa invece tutti gli ordini di scuola paritaria. Nelle scuole dell’infanzia gli iscritti sono 876, contro gli 889 del 2025. Nelle primarie si passa da 532 a 524, mentre nelle secondarie di primo grado gli studenti scendono da 382 a 372. I numeri dell’anno scolastico raccontano dunque una scuola cittadina che continua a perdere iscritti nel complesso, ma dentro la quale emergono dinamiche differenti: la componente di famiglie straniere resta stabile, aumentano gli studenti provenienti da fuori città e tra i quattro istituti comprensivi il Carducci rappresenta l’unica realtà in crescita.