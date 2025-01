Scuola, dall'8 gennaio al via le iscrizioni per materne ed elementari

Con il mese di gennaio partono ufficialmente le iscrizioni alle scuole di Magenta. Nello specifico, da mercoledì 8 saranno aperte quelle relative alle scuole dell'infanzia, statali e paritarie convenzionate, e alle scuole primarie.

Dall'8 gennaio al via le iscrizioni per materne ed elementari

Per poter perfezionare le iscrizioni, aperte dall'8 al 31 gennaio, le famiglie dovranno rivolgersi direttamente alle segreterie delle scuole. Nello specifico, per quanto riguarda le scuole dell'infanzia statali, i genitori potranno recarsi all'Istituto Comprensivo Statale Carlo Fontana di via Fratelli Caprotti 4, che comprende la scuola dell'infanzia Giuseppe Fornaroli, e all'Istituto Comprensivo Statale di via papa Giovanni Paolo II 2/4, che comprende sia la scuola dell'infanzia omonima che le due sedi di via Saffi e di via Caracciolo della scuola dell'infanzia Gianni Rodari.

Le scuole dell'infanzia paritarie e convenzionate interessate dalle iscrizioni sono invece la Madre Anna Terzaghi di via San Biagio 15, la Fondazione Fornaroli Giacobbe ETS di via Santa Crescenzia 73/75 e la parrocchiale San Giuseppe Lavoratore di Pontenuovo in via padre Adriano Rossi 3. In base al Protocollo d’Intesa siglato dagli Istituti Comprensivi e dal Comune di Magenta, si procede alla formazione di un’unica graduatoria comprendente tutti i bambini richiedenti le scuole dell’infanzia statali di Magenta (Graduatoria Unica Cittadina).

Per quanto riguarda invece le scuole primarie, gli istituti coinvolti saranno quelli facenti parte dell'Ic Carlo Fontana e dell'Ic di via papa Giovanni Paolo II, vale a dire rispettivamente la scuola primaria Santa Caterina di via Santa Caterina da Siena 4 e le primarie De Amicis di via papa Giovanni Paolo II 2/4, Giovanni XXIII di piazza Fratelli Cervi 1, la Carlo Lorenzini di via Isonzo 57 a Pontevecchio e la Gianna Beretta Molla di via alla Chiesa 8 a Pontenuovo.

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle 8 dell'8 gennaio 2025 alle 20 del 31 gennaio 2025. I

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione https://unica.istruzione.gov.it/it utilizzando le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).