Morto il castoro trovato nel Parco del Ticino

E’ morto il castoro che era stato trovato nel Parco del Ticino a Castelletto di Cuggiono.

L’animale, ferito a un occhio e colpito da un'infezione batterica, era stato affidato per le cure del caso all’ambulatorio veterinario del centro Lipu della Fagiana di Magenta. A dare notizia della morte dell'animale è stato il direttore della Lipu Danilo Selvaggi, che ha spiegato:

"Troppo grave e diffusa l’infezione. Il nostro castoro non ce l’ha fatta. A gennaio faremo l’esame istologico, e i risultati saranno disponibili a fine mese".

L'animale era ferito e sofferente ma si sperava in una ripresa

Lo sfortunato animale era stato trovato il 17 dicembre da Andrea Azzimonti, un cittadino che vive da sempre lungo il fiume Ticino a Castelletto di Cuggiono. Avvisati i guardiaparco, Andrea e la sorella Marina erano riusciti a prendere il castoro, poi affidato all’ambulatorio veterinario. L’animale era visibilmente ferito e sofferente ma si sperava in una ripresa.

Il ritorno sul territorio italiano dopo 500 anni di assenza

La notizia di questo ritrovamento ha avuto una grande eco, soprattutto per il fatto che il castoro europeo era assente dall’Italia da quasi 500 anni e solo da qualche anno si sono avute segnalazioni in merito alla sua presenza, la più recente nella riserva naturale di Fondo Toce in Piemonte.