“Scegli il tuo domani”, torna la due giorni per l’orientamento scolastico

Torna “Scegli il tuo domani”, la due giorni per l’orientamento scolastico organizzata dall’Amministrazione comunale di Legnano con l’Azienda So.LE, le cooperative Albatros e Stripes e il Centro civico Pertini in collaborazione con la Rete Relè e il Centro di aggregazione giovanile.

Al via la due giorni per l’orientamento scolastico

L’iniziativa, che vuole aiutare i genitori e gli studenti delle scuole secondarie di primo grado nella scelta della scuola superiore, si terrà venerdì 24 ottobre nell’auditorium della scuola media Franco Tosi e sabato 25 ottobre al Cpia (ex scuole Cantù) e vedrà la partecipazione di tutti gli istituti superiori del territorio, il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti Milano 4, il Cfp Ial Lombardia, gli istituti Bernocchi e Dell’Acqua, i licei Galilei e Tirinnanzi, gli istituti Barbara Melzi e Mendel (Villa Cortese), il Ciofs di Castellanza, la Top Style School, l’Istituto Vinci (Gallarate), ma anche la presenza di soggetti che pongono un particolare interesse alla formazione quali Afolmet e Confindustria Alto Milanese.

“Una formula ormai collaudata, con una novità”

Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva, sottolinea:

“In una formula ormai ben collaudata come quella per le iniziative dell’orientamento, quest’anno inseriamo una novità importante, ossia lo spettacolo teatrale sul tema della scelta che sul palco ragazze e ragazzi della secondaria di primo grado Dante Alighieri. Oltre che per un maggior coinvolgimento di studenti e famiglie, questo spettacolo ha un valore per i ragazzi stessi che lo inscenano, perché li ha messi direttamente in contatto con i temi dell’orientamento e della costruzione del proprio futuro che stanno affrontando. Il campus, proprio come le giornate di ‘scuola aperta’, microlezioni e laboratori che cominciano a ottobre negli istituti superiori, corona un’attività che, come Amministrazione, portiamo avanti insieme con le scuole, Stripes, Rete Relè e Cag per aiutare gli studenti a scegliere la scuola a loro più adatta, quindi a prevenire il fenomeno della dispersione scolastica. In questa prospettiva è importante che non soltanto gli studenti delle classi terze partecipino alle iniziative di orientamento, ma che anche chi frequenta la seconda classe della secondaria di primo grado cominci a pensare alla scelta che sarà chiamato a compiere fra poco più di un anno e, quindi, prenda informazioni da adesso sulla ricca offerta di studio e formativa presente sul territorio”.

Spettacolo teatrale e conferenza su “Scelta e futuro”

Il programma della due giorni di orientamento scolastico comincerà venerdì 24 alle 16.30 nell’auditorium della scuola Tosi con lo spettacolo teatrale per ragazzi e famiglie “Dove vogliamo andare?”, realizzato dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri per la regia della professoressa Cristina Bonazza e proseguirà, sempre nell’auditorium, alle 20.30 con la conferenza sul tema “Scelta e futuro”, a cura della cooperativa Albatros, che vedrà la partecipazione di esperti del mondo del lavoro e della scuola.

All’ex scuola Cantù cinque postazioni per i colloqui

Sabato 25, per il terzo anno, il campus si terrà nell’ex scuola Cantù (dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30) dove entrambi i piani dell’edificio saranno impegnati dagli istituti superiori per presentare le loro offerte formative. Le cooperative Albatros e Stripes cureranno la Orienta-zone composta da postazioni con psicopedagogisti, si occuperanno della mediazione linguistica per i visitatori che non parlano italiano con operatori madrelingua e di tutoring con educatori professionali. I colloqui, della durata di 15-20 minuti, si svolgeranno nelle cinque postazioni che saranno predisposte e, sulla base dell’affluenza degli anni scorsi, potrebbero aggirarsi sul centinaio. In previsione di un afflusso di pubblico sostenuto, l’ingresso al campus avverrà dal cortile di via Bramante 8. Per il posteggio auto si consiglia l’utilizzo del parcheggio sotterraneo con accesso da via Tirinnanzi, dove la prima ora di sosta è gratuita.

Nella foto di copertina: un momento dell’edizione 2023 di “Scegli il tuo domani”