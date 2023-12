Riqualificazione degli spazi e, finalmente, la nuova palestra: tanti interventi al liceo Rebora

Procede a ritmo sostenuto l'avanzamento delle attività di riqualificazione degli edifici scolastici finanziate attraverso i fondi arrivati con il Pnrr.

Tra i tanti progetti, tre riguardano il liceo Clemente Rebora di Rho

Nei giorni scorsi, nel rispetto della scadenza, tutti i trentaquattro interventi previsti per le scuola di proprietà di Città Metropolitana hanno raggiunto la fase della consegna lavori e i cantieri sono stati attivati. Tra i tanti progetti tre riguardano anche una scuola rhodense, il Liceo Clemente Rebora di via Papa Giovanni XXIII dove sono già terminati i lavori per la ristrutturazione degli spazi didattici della succursale (l’ex sede del Cps di via Beatrice d’Este ndr) per un importo di 1 milione e 650mila euro. In totale sono 135,5 i milioni di euro messi a disposizione per gli istituti della Città Metropolitana di Milano per progetti che verranno ultimati entro il 2026.

Partito il cantiere per realizzare la nuova palestra

Progetti come quello della nuova palestra della scuola, le cui opere sono iniziate nei giorni scorsi nell’area posizionata sul lato sinistro dall’ingresso della scuola. Nuova palestra la cui realizzazione costerà 2 milioni e 350mila euro di cui 350mila cofinanziati. La nuova palestra, una volta ultimata, permetterà a Città Metropolitana di risparmiare 60mila euro l’anno che attualmente, come specificano dall’ufficio stampa di Città Metropolitana, servono per pagare il gestore della palestra del Molinello di via Trecate 33mila euro (lo scorso anno erano pagati ai gestori della palestra di via De Amicis, ex scuola Marconi) e le spese del pullman per il trasporto dei ragazzi dalla sede staccata di via Pier della Francesca a Mazzo.

Città Metropolitana: "I tempi di consegna delle opere ultimate saranno perfettamente in linea con il cronoprogramma"

Il terzo intervento previsto al liceo rhodense è quello dell’adeguamento normativo e acquisizione CPI per una spesa di 600mila euro.