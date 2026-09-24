Ripartito il servizio Pedibus di Santo Stefano Ticino

Ha ripreso ufficialmente il servizio Pedibus a Santo Stefano Ticino.

Il servizio, promosso dall’associazione AVIS Comunale che coordinano i volontari, è attivo ormai da molti anni. Partito come esperimento, ha riscontrato fin da subito l’apprezzamento di alcuni genitori, che hanno affidato i loro figli ai volontari per essere accompagnati da casa a scuola e viceversa.

Un servizio sempre più partecipato

All’inizio erano soprattutto gli alunni delle ultime classi della scuola primaria e di alcune classi della secondaria a utilizzare il servizio.

Con il passare degli anni, il numero dei “passeggeri” è andato man mano aumentando, coinvolgendo gli alunni di tutte le classi e di tutte le età.

Oggi il Piedibus “trasporta” più della metà degli alunni della scuola primaria, con una partecipazione particolarmente alta tra i bambini della prima elementare, quasi totalmente iscritti al servizio.

Il lavoro dei volontari

I volontari, coordinati dall’AVIS Comunale, garantiscono il servizio tutto l’anno e con qualsiasi condizione meteorologica.

Il loro impegno non si limita però al Piedibus.

La sicurezza della scuola materna

I volontari della scuola, come vengono ufficialmente denominati, garantiscono anche la sicurezza della scuola materna, vigilando sull’entrata e sull’uscita dei piccoli concittadini.

Un’attività quotidiana che contribuisce a rendere più sicuri gli spostamenti degli alunni e ad accompagnare le famiglie nella vita scolastica.

Il premio alle “Virtù Civili”

Per il loro apprezzato e ormai insostituibile impegno, l’anno scorso l’Amministrazione comunale ha insignito i volontari del premio alle “Virtù Civili”.

Il riconoscimento è stato consegnato nel corso di una cerimonia che si è svolta nella Sala consiliare.