Significativi i contributi degli operai comunali, del personale ATA e dei docenti della scuola che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo nelle ultime settimane per spostare, pulire e risistemare i locali

Grande emozione per il ritorno a scuola delle bambine e dei bambini alla scuola materna Ferrario di Rescalda, frazione di Rescaldina: commozione dei genitori, delle maestre e di tutto il personale che, con la presenza del Sindaco Ielo e degli assessori Pigozzi e Vitolo, li hanno accolti – suonando una simpatica campanella – nel loro primo giorno di scuola nella “nuova sede” dopo i lavori di ristrutturazione e adeguamento, che hanno ricreato un ambiente a misura di bambino, trasformato in spazi moderni, ampi e colorati, stimolante e accogliente per accompagnarli nel loro percorso di crescita.

Riapertura per la scuola Ferrario di Rescalda

“Non sono mancati momenti difficili e ritardi nella riconsegna della scuola – ha affermato l’assessore Moschetto – E sono ancora in corso alcuni lavori per completare il giardino e la parte esterna alla struttura – che non interferiranno con il normale svolgimento delle attività didattiche.”

“Tutto è stato possibile grazie alla sinergia tra Amministrazione Comunale e Scuola, al grande lavoro di supervisione dei tecnici dell’ufficio Lavori Pubblici e dell’assessore alla partita Moschetto”, ha affermato il sindaco Gilles Ielo.

Il grande contributo portato dal personale

Significativi i contributi degli operai comunali, del personale ATA e dei docenti della scuola che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo nelle ultime settimane per spostare, pulire e risistemare i locali e gli arredi scolastici, permettendo la riapertura delle porte per venerdì 5 settembre.

GUARDA LA GALLERY (2 foto) ← →

I commenti degli assessori

“Ove mai ce ne fosse bisogno, ancora una volta, si conferma che la differenza la fanno le persone – ha affermato l’assessore Vitolo – Impegnandosi responsabilmente, anche in un lavoro di squadra, e di questo intendiamo esprimere loro un grato ringraziamento pubblico.”

“Un grande risultato per il nostro paese – ha affermato l’assessore Pigozzi – in cui la scuola rappresenta un punto di riferimento importante per le famiglie, che costituisce il centro nevralgico della nostra comunità, verso la quale vogliamo perseguire il benessere dei più piccoli per gettare semi per una società migliore, coesa e comunitaria.”