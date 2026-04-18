Quaranta studenti si diplomano in “Invece di Giudicare”

Cerimonia di consegna dei diplomi a 40 studenti del Liceo di Arconate e d’Europa, che hanno brillantemente completato il percorso formativo del progetto nazionale “Invece di Giudicare®”

Grande entusiasmo ha accompagnato la cerimonia di consegna dei diplomi a 40 studenti del Liceo di Arconate e d’Europa, che hanno

brillantemente completato il percorso formativo del progetto nazionale “Invece di Giudicare®”.

Il corso

Promosso da Risorsa Cittadino Soc. Coop. Sociale, con il patrocinio della Commissione Europea, l’iniziativa mira a diffondere la cultura della mediazione e della gestione pacifica dei conflitti nelle scuole superiori, introducendo la pratica della mediazione, attraverso la quale gli studenti, formati come mediatori tra pari, riattivano il dialogo e favoriscono la conciliazione tra compagni.

L’evento, organizzato dall’Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate, ha visto la partecipazione di Annitta Di Mineo, esperta formatrice in mediazione sociale e delegata del presidente di Risorsa Cittadino.

Il dirigente scolastico, rieletto a Bologna nel Consiglio Nazionale della Rete “Scuole Amiche della Mediazione”, ha aperto la cerimonia auspicando un ruolo sempre più centrale dei giovani mediatori: questi liceali, formati attraverso un corso accreditato, ascoltano le controversie tra pari e guidano le parti verso soluzioni condivise, trasformando i conflitti in opportunità educative.

“Invece di Giudicare” è un progetto divulgativo che coinvolge oltre 25 scuole superiori in sei regioni italiane, con una comunità giovanile extrascolastica sempre più connessa all’Europa e alla formazione universitaria. Il percorso si articola in fasi graduali: formazione iniziale per

docenti e classi, successiva formazione degli alunni mediatori e supervisione continua per consolidare lo spazio di mediazione all’interno della scuola. L’obiettivo è radicare una cultura in cui la conflittualità, connaturata alla convivenza scolastica, diventi una potenzialità

educativa, evitando giudizi e promuovendo ascolto attivo e autonomia.

Il commento

“Questo traguardo rappresenta un passo concreto verso una scuola più consapevole e responsabile, dove i ragazzi imparano a gestire i conflitti in modo costruttivo”, ha dichiarato il dirigente scolastico.

La certificazione conseguita dai 40 studenti non solo arricchisce il loro bagaglio formativo, ma offre anche uno sguardo orientativo verso futuri ruoli di mediazione nella società.