Primo posto delle scuole di Cuggiono e Bernate al concorso "Amici per la pelle"

Primo posto per l'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Cuggiono e Bernate Ticino al concorso "Amici per la pelle" promosso da Unic Concerie Italiane, che coinvolge gli studenti delle classi seconde e terze delle scuole medie.

"Amici per la pelle", primo posto per Cuggiono e Bernate

Tema del concorso "Leather in our life - Nuovi utilizzi della pelle nella vita quotidiana", che intende celebrare l'eccellenza e la quotidianità della pelle e ha offerto stimolo alla creatività e fantasia dei ragazzi. Erano iscritti al concorso 1150 studenti in rappresentanza di 11 istituti scolastici e gli alunni delle classi seconde A-C-E dell'istituto comprensivo Cuggiono e Bernate hanno presentato il progetto "La scuola che vorrei".

Nella presentazione video della realizzazione del prototipo si spiega che "vorrei una scuola con tanti libri da sfogliare e internet da consultare, per giocare, leggere e studiare allegramente, insomma una scuola sorprendente. Un edificio accogliente che non inquini, che sia sorridente, dove i materiali naturali contrastino quelli artificiali... Una pelle di conoscenza che ci avvolga e stimoli la nostra coscienza, per vivere in un mondo più pulito, utilizzando ciò che abbiamo acquisito".

Il progetto per una scuola sostenibile

Il progetto porta la visione di una scuola innovativa e green; la pelle è pensata sulle pareti perché è isolante, per le sedute degli sgabelli perché soffice, se trattata per i tavoli è impermeabile. È indispensabile per la ripresa del concetto di ecologia in un mondo che inquina.

"Abbiamo proposto una scuola tradizionale integrata con il digitale - ha spiegato Mara Balasso, docente di Tecnologia e anima del progetto - L'uso consapevole del digitale è il valore aggiunto nella conoscenza tradizionale. L'idea di creare la scuola dei desideri è legata alla realizzazione delle serre per agricoltura idroponica nei plessi di Cuggiono e Bernate a conclusione del pon EduGreen partito lo scorso anno. La nostra scuola contiene un riferimento alla coltivazione idroponica con la vaschetta dei pesci che ha come substrato il materassino in pelle".

Grande entusiasmo per i ragazzi che hanno partecipato al concorso per la prima volta.