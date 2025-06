La 2^B a indirizzo Meccanica e meccatronica dell’ISIS Bernocchi di Legnano, insieme ad altre nove classi del primo biennio di diverse scuole superiori italiane, è vincitrice del Premio ScriViAmo, concorso letterario nazionale nell’ambito della Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità organizzata da Bimed, la Biennale della Arti e delle Scienze del Mediterraneo.

Premio ScriviAmo: una classe del Bernocchi nella squadra vincitrice

La cerimonia di premiazione, cui parteciperà una delegazione di studenti della classe, si terrà il 22 settembre 2025 a Ivrea, negli spazi della Fondazione Olivetti e dell’Università degli Studi di Torino La Staffetta di Scrittura è un format che coinvolge ogni anno centinaia di classi di scuole di diverso ordine e grado, che partecipano in differenti categorie. Nell’ambito di ciascuna di queste concorrono squadre formate da dieci classi di differenti Istituti, che hanno il compito di scrivere un racconto a più mani a partire da un’idea-guida. Al termine della staffetta, una giuria decreta la storia migliore e il team vincitore per ogni categoria.

La staffetta e il premio sono un progetto di Bimed in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Genova, e sono finalizzati a promuovere e diffondere le attività di lettura e scrittura nelle scuole.

La partecipazione nella categoria Junior

La classe 2^B ha partecipato nella categoria Junior 12, che comprende il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, alla scrittura del racconto “L’eco della polvere”, a partire dall’incipit di Giuseppe Assandri. La storia è ambientata in un futuro distopico, in cui al governo vi è un regime dittatoriale che applica leggi estremamente restrittive delle libertà personali, soprattutto nei confronti delle donne, e reprime ogni forma di dissenso. La narrazione vede il popolo insorgere e lottare per la propria emancipazione. Gli studenti, con la guida della professoressa di Lingua e letteratura italiana Maria Montrone, hanno redatto il nono capitolo della storia, dal titolo “Insieme”. La giuria ha deciso di assegnare al racconto il primo premio con la seguente motivazione: “Il testo è molto bello, coerente con l’incipit, credibile e trascinante. Il tema scelto è attuale e doloroso. Originali sono i temi della narrazione: la bellezza dell’arte, il rapporto tra genitori e figli, la costruzione di un’identità personale, l’amicizia. La correttezza linguistica aggiunge un elemento in più per un giudizio molto positivo”.

“I giurati hanno avuto un gran da fare per decidere il vincitore di ogni categoria. Ciò ha confermato che il livello qualitativo dei racconti è mediamente molto alto”, ha commentato Andrea Iovino, presidente di Bimed. “Rinnovo il mio grazie sincero a tutte le docenti e a tutti gli studenti partecipanti la Staffetta di Scrittura che non sono andati in finale e che, ne sono certo, ce la faranno nelle prossime edizioni del Premio.”

“Complimenti agli studenti di 2^B e alla loro docente”, ha affermato la Dirigente Elena Maria D’Ambrosio. “Il loro risultato dimostra l’attenzione che il nostro Istituto rivolge alla formazione di competenze non solo tecniche, ma anche comunicative, sociali e di cittadinanza.”