Per quanto riguarda la secondaria di primo grado sono stati premiati gli studenti che al termine dell’anno scolastico 2024/25 si sono diplomati con almeno 9

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Robecco premia con una borsa di studio i ragazzi che hanno concluso con profitto la scuola secondaria di primo e secondo grado. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è tenuta ieri sera in sala consiliare.

Premiati gli studenti meritevoli di Robecco

Per quanto riguarda la secondaria di primo grado sono stati premiati gli studenti che al termine dell’anno scolastico 2024/25 si sono diplomati con almeno 9: Hadi Abdul, Ettore Beolchi, Gabriele Matteo Bof, Andrea Brandinali, Beatrice Bruzzone, Eva Campi, Aaron Cantagalli, Caterina Cantoni, Matilde Catani, Ilaria De Nicolo, Federico Dell’Acqua, Aurora Drago, Pietro Ferrari, Mattia Garau, Martina Lavolpe, Paola Maggiolini, Camilla Peri, Yoeli Ramos Cantero, Alice Sano, Federica Tedesco, Natan Carsenzuola, Ginevra Fornasier, Emily Kondaj, Hajra Sajjad, Alice Carioti e Gloria Licciardi.

Per la secondaria di secondo grado, il riconoscimento è andato a chi si è diplomato con almeno 90: Jacopo Gonzini, Giulia Cassani, Silvia Piccolo, Pietro Carabelli, Enrico Luigi Colombo, Federico Lorenzo Grassi, Giorgia Erroi, Gaia Restelli, Bohdan Hlavach, Giacomo Marnati, Simone Dusi, Sara Locatelli, Arber Gjuzi, Simone Meo, Mattia Corio e Chiara Pirota.

Il commento dell’assessore Capuano