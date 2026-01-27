Premi di laurea a 16 giovani

Ben sei hanno concluso il loro percorso universitario con 110 e lode.

Sono 16 i bustesi che nel 2024 hanno conseguito la laurea magistrale con voto non inferiore a 99/110 e che sono stati premiati dall’Amministrazione comunale di Busto Garolfo.

Busto Garolfo consegna i premi di laurea ai propri studenti migliori

La consegna dei premi, svoltasi nella mattinata di domenica 25 gennaio, ormai in paese è un appuntamento fisso. Ai ragazzi è stato dato un riconoscimento economico fornito da aziende locali, che quest’anno sono Barni Carlo spa, Tessitura Colombo Antonio, Ensinger e Cpe Italia, dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e dalla Farmacia comunale.

Ecco i ragazzi che hanno ricevuto il riconoscimento economico

In ordine alfabetico, abbiamo Niccolò Bellusci (110 e lode in Economia e Legislazione d’Impresa all’Università Cattolica del Sacro Cuore), Lucia Bollini (103 in Gestione del lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica del Sacro Cuore), Alessandro Borsotti (110 e lode in Biodiversità ed Evoluzione Biologica all’Università degli Studi di Milano), Niccolò Boschetti (107 in Innovation and Technology Management all’Università Bicocca), Viola Caccia (110 e lode in Comunicazione e Didattica dell’Arte all’Accademia di Brera), Valeria Ciancia (104 in Area and Global Studies for International Cooperation all’Università di Torino), Ivan Dell’Acqua (108 in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Milano), Sara Paganini (107 in Giurisprudenza all’Università Bocconi), Matteo Paleari (110 e lode in Economia, Diritto e Finanza D’impresa – Curriculum Finanza e Intermediari Finanziari all’Università degli Studi dell’Insubria), Davide Pinciroli (106 in Ingegneria Ambientale per la Sostenibilità degli ambienti di lavoro all’Università degli Studi dell’Insubria), Alessia Porta (105 in Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano), Luca Quatraro (108 in Scienze Pedagogiche all’Università Bicocca), Emanuele Raimondi (110 in Scienze delle attività motorie preventive ed adattate al benessere all’Università degli Studi di Milano), Marco Salonna (104 in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano), Federica Saretto (110 e lode in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali alla Ca’ Foscari di Venezia) e Mauro Sonzogni (110 e lode in Informatica alla Bicocca).