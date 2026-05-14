Nello scorso fine settimana le giovani atlete della società Ginnastica Skill di Canegrate sono scese in pedana a Desio, rendendosi protagoniste nella Prima Prova del Campionato di Insieme, con ottimi piazzamenti in tutte le categorie in gara.

Podi e titoli regionali per le atlete della Ginnastica Skill

Per il settore promozionale della società, nella categoria LA1 Allieve è scesa per la prima volta in pedana la squadra corpo libero composta da Amira Diletta El Kadi, Chanel Pangallo e Arianna Upari, che ha ottenuto un’incoraggiante 14^ posizione.

Nel settore agonistico, categoria LB1 Allieve, la squadra cerchi composta da Nicole Muscò, Giorgia Paccanelli e Greta Sardone, ottiene un’ottima 7^ posizione in classifica, su ben 29 squadre partecipanti.

Grande esordio nella categoria LB1 Open per la squadra cerchi composta da Alice Almasio, Bassi Francesca, Mia Cavarretta, Elisa Gagliano, Chiara Lo Meo e Lavinia Usai, che con un coreografico esercizio ai 6 cerchi sfiorano il podio per pochissimi centesimi, concludendo con il 4° punteggio della classifica.

Altri piazzamenti squadre

Nella stessa categoria la squadra cerchi composta da Asia Gianella, Melissa Panetta e Marta Restelli ottiene la 14^ posizione in classifica. Nella categoria LC1 Allieve, la squadra cerchi composta da Giada Donadio, Agnese Fornara, Martina Mariuzzo, Vera Olgiati e Clara Sandri ottiene una buonissima 8^ posizione in classifica generale.

Nella categoria LC1 Open, la squadra cerchi composta da Martina Colombo, Giorgia Dell’Orto ed Elisa Pompa non esprime appieno il proprio potenziale, classificandosi in 11^ posizione.

Primo posto nella categoria LD1 per la squadra cerchi composta da Carolina Cappellotto, Noemi Liardo e Rachele Monaco, che conquistano il titolo di Campionesse Regionali.

Risultati Coppie

Un altro meritatissimo podio per la coppia Giorgia Borroni ed Emma Sidoti al cerchio, nella categoria LB2 Allieve, che si laureano Campionesse Regionali, seguite dalla coppia Zoe Mingardo e Maya Tamagni sul 3° gradino del podio con il loro esercizio alla palla.

Buonissimi piazzamenti per le compagne: la coppia Eleonora Loffredo ed Emma Rimoldi alla palla ottiene la 14^ posizione, la coppia cerchi Carolina Casamassima e Asia Hoxha raggiunge la 16^ posizione, seguite dalla coppia alla palla composta da Rebecca De Simone ed Elisa Pucci, che ottengono la 19^ posizione.

Nella categoria LC2 Allieve, la coppia cerchi Sophie Morandi e Marta Zoia conquista il 2° gradino del podio, ottenendo il titolo di Vice Campionesse Regionali.

Podi e piazzamenti nelle categorie Open

Ancora un podio nella categoria LC2 Open conquistato parimerito dalle coppie cerchi composte da Gaia Conte e Ginevra Lampugnani, e da Giorgia Biondi e Martina Stirparo, che ottengono il titolo di Vice Campionesse Regionali. Nella stessa categoria la coppia cerchi Eleonora Baratto e Marta Croci si classifica in 12^ posizione, su ben 21 squadre partecipanti.

Nella categoria LD2 Open conquista meritatamente il titolo di Campionesse Regionali la coppia cerchi Carlotta Barile e Sara Usai, seguite dalla coppia cerchi Melania Cortesi Lauria ed Emma Parini che purtroppo scivola in 12^ posizione a causa di alcune perdite, non riuscendo ad esprimere tutto il proprio talento.

Gli ottimi risultati e il ricco bottino di medaglie rende orgogliosa la società, ed incoraggia le atlete a perseverare con tenacia gli allenamenti in palestra, in vista delle prossime competizioni e del Campionato Nazionale sempre più vicino.