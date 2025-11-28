Si è svolto con grande successo l’evento Cinque Mulini Academy presso l’Istituto Tirinnanzi di Legnano, organizzato dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 nell’ambito del Piano di Sostenibilità 2025 della 93ª Cinque Mulini World Athletics Cross Country Tour Gold, andato in scena domenica 23 novembre.

Pietro Arese porta i valori dello sport ai giovani

Pietro Arese, laureato in ingegneria, recordman italiano sui 1500 metri e ambassador d’eccellenza, ha incontrato circa 250 studenti con entusiasmo e partecipazione straordinaria. Appena entrato in auditorium, è stato “rapito” dai ragazzi: domande incessanti, curiosità, sorrisi e voglia di sapere come nasce un atleta, come si superano le difficoltà e si costruisce una carriera passo dopo passo.

Arese ha condiviso la sua esperienza, sottolineando la forza del rispetto, della determinazione e dei valori dello sport come scuola di comportamento corretto, fair play, lealtà verso le regole e gli avversari. Ha offerto consigli preziosi su come conciliare sport, scuola e famiglia, evidenziando l’importanza della squadra, degli amici e degli adulti che spronano a fare sempre meglio.

Al termine, Pietro ha firmato autografi, ha lasciato una dedica speciale ai ragazzi e ha scattato tantissime foto, rendendo l’incontro memorabile.

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

Avvicinare i giovani ai valori della Cinque Mulini

L’iniziativa rientra nel Piano di Sostenibilità 2025 (consultabile nella sezione dedicata del sito ufficiale Cinque Mulini), che vede nell’Academy uno strumento fondamentale per avvicinare i giovani ai valori cardine della Cinque Mulini: rispetto per le persone e l’ambiente, stile di vita sano, inclusione, cura della comunità e attenzione al territorio. È lo spirito che anima anche il progetto Athletics for a Better World , al quale la 93ª Cinque Mulini aderisce.

Portare un atleta internazionale a scuola significa offrire un esempio concreto e autentico: il successo nasce da impegno e responsabilità, sostenuto da un ambiente che educa e guida. La Cinque Mulini Academy è questo ponte tra tradizione e futuro, dai banchi di scuola al campo gara dei grandi campioni.

Un ringraziamento speciale va alla presidenza dell’Istituto Tirinnanzi e agli insegnanti per il prezioso supporto organizzativo.

L’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 si augura che queste esperienze, vissute accanto agli atleti di alto livello, possano essere un vero stimolo per i giovani, aiutandoli a crescere non solo nello sport ma anche nei valori fondamentali come il rispetto, la determinazione e la responsabilità.

Il cammino di ogni atleta e di ogni persona si costruisce con piccoli passi, ispirati dall’esempio di chi ha fatto della fatica e dell’impegno una scuola di vita.

Arrivederci alla prossima edizione, con la speranza di continuare a crescere insieme una comunità di giovani forti nei valori e nel carattere.