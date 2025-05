Pastoralismo, alpeggio e transumanza: ecco le classi vincitrici del concorso

Sono complessivamente 7 gli elaborati premiati in occasione della prima edizione del bando di concorso regionale dedicato alla “Diffusione della cultura legata al pastoralismo, all’alpeggio e alla transumanza”, previsto e istituito dalla legge sul pastoralismo approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nel luglio del 2022. Fra questi anche uno di Saronno.

Tra scuole secondarie di primo e secondo grado e università, sono stati coinvolti complessivamente oltre 80 studenti di cinque diverse province (Bergamo, Lecco, Monza e Brianza, Milano e Varese).

Della Commissione giudicatrice hanno fatto parte i Consiglieri regionali Jacopo Scandella, (PD), Giovanni Malanchini (Lega) e Pietro Macconi (FdI).

“La pastorizia è parte della nostra storia –sottolineano Jacopo Scandella, Giovanni Malanchini e Pietro Macconi-. È la storia antica dei nostri pastori e delle nostre montagne. È la storia degli uomini che spostano il bestiame alla ricerca di pascoli migliori. Ma non solo. È la storia del rapporto dell’uomo con la terra e l’ambiente. Attraverso borse di studio, tirocini e viaggi di istruzione nei luoghi dove questa storia antica è conservata e tramandata, vogliamo far conoscere il pastoralismo ai giovani perché siamo convinti dell’importanza dei valori di questo mondo e delle opportunità di lavoro che offre. Quello del ricambio generazionale è un tema centrale per garantire la sopravvivenza di un’attività strategica per l’economia della nostra Regione ed è di fondamentale importanza soprattutto per i territori montani, sempre a rischio spopolamento e disgregazione sociale”.