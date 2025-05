Oltre cento studenti al concorso su Rosario Livatino: ecco i vincitori

Successo di partecipazione, con 116 fra studentesse e studenti, e Sala degli Stemmi stracolma sabato 10 maggio per la premiazione del concorso "Rosario Livatino, un esempio di uomo, di giudice, di cristiano", riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Legnano.

La premiazione del concorso su Rosario Livatino

Presente anche Salvatore Insenga, il cugino del giudice (al quale Palazzo Malinverni ha intitolato l'edificio dell'ex Tribunale di via Gilardelli, che ora ospita alcuni uffici comunali, tra i quali i Servizi demografici), che ha riflettuto su come il concorso abbia "messo in gioco tanta bellezza nel nome di Rosario" e che ha trasferito ai giovani un insegnamento:

"Occupatevi degli altri e li renderete liberi".

Il saluto dell’Amministrazione comunale è stato portato dal sindaco Lorenzo Radice, che ha invitato i ragazzi a scegliere:

"Livatino ha scelto da che parte stare e voi che siete giovani dovete scegliere e non essere indifferenti abbassando lo sguardo. La sua lezione è un fuoco da tenere vivo".

"Abbiamo bisogno di testimoni più che di maestri"

Sulla stessa linea l’intervento di Maria Teresa Padoan, componente della giuria ("Abbiamo bisogno di testimoni più che di maestri"), che ha sottolineato la difficoltà per la giuria stessa di fare delle scelte fra i lavori e ringraziato studentesse e studenti per "il tempo che hanno dedicato a conoscere questa figura e per un’attività che ha sicuramente lasciato un segno".

Il riconoscimento al mondo della scuola è venuto dall’assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei, che ha evidenziato come momenti di questo tipo servano "a far conoscere quante cose si fanno nelle classi e come queste permettano ai ragazzi di esprimersi al meglio". A tutti i partecipanti è stata donata una biografia del giudice Livatino.

Il concorso è stato organizzato dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Famiglia Legnanese, Centro culturale San Magno, Libera, Azione Cattolica Ambrosiana, Associazione De Gasperi e Polis è stato strutturato in categorie: fumetto per le scuole secondarie di primo grado e saggi e video per le secondarie di secondo grado.

I premiati

Secondaria di primo grado fumetto

Primo premio - "Una morte per una causa ingiusta"

Alice Castelnuovo - 2ª F - Bonvesin de la Riva

Secondo premio - "La vita di Rosario Livatino"

Francesca Lapo Gonzales Nayeli - 2ª F - Bonvesin de la Riva

Terzo premio - "Rosario Livatino: il magistrato dalla grande fede"

Giorgia Basilone, Lavinia Cassinelli, Elisa Gorla - 1ª D - Bonvesin de la Riva

Superiori saggio

Primo premio - "La vita di Livatino e il rapporto tra fede e diritto"

Sabrina Peche, Marco De Vita, Ilaria Nicolosi - 4ª A SIA - Istituto Carlo Dell’Acqua

Secondo premio - "Rosario Livatino & Marcella di Levrano, una vita di scelte"

Gaia Carluccio, Maria Chiara Croce, Rebecca Iodice - 5ª liceo SU - Istituto Barbara Melzi

Superiori video

Primo premio - "Stidda ca ti curri"

15 alunni - 2ª R - Isis Bernocchi

Secondo premio - "Il coraggio di scegliere"

Marchesin, Laurenzano, De Luca, Centeno, Tuccillo, Simoni - 4ª BS - Liceo Galilei

Terzo premio - "La battaglia di Livatino"

Rossi, Tassone, Toropenko, Malitha, Dell’Antonio - 2ª FS - Liceo Galilei