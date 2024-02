Oltre cento bimbi a scuola con la Coldiretti

I bimbi delle elementari di Sedriano impegnati a fare il pane sui banchi di scuola.

Seconda tappa nelle scuole di Sedriano per il progetto scuola della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, proposto dal gruppo territoriale delle Donne Coldiretti e da Terranostra interprovinciale. Oltre un centinaio di bambini dell'Istituto comprensivo Matteotti, del plesso Fagnani e Villani, hanno partecipato all'attività che ha permesso di conoscere il ciclo di preparazione del pane partendo dal chicco di grano. Il prossimo appuntamento dell'educazione alimentare targata Coldiretti sarà a Milano.

La dirigente scolastica Marzia Monica Costa ha sottolineato come

"il progetto con Coldiretti si inserisce all'interno del nostro progetto di educazione alla cittadinanza nel quale la scuola lavora tanto sulla sostenibilità e sull'implementazione dell'agenda VentiTrenta. Di conseguenza abbiamo accolto questa proposta arrivata dalla Coldiretti e due fasce di classi intere hanno aderito. Le classi prime per la produzione del pane e le classi terze hanno lavorato sul tema “dalle api al miele”, cercando di approfondire con degli assaggi, con delle attività fatte dai produttori e dai collaboratori della Coldiretti per riuscire a identificare questo nutrimento sostenibile che però possa tenere in considerazione anche l'ambiente e la salvaguardia delle api".