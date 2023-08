Nuovo look per le scuole rhodensi

Estate di lavori nelle scuole di Rho, per un importo complessivo di 450mila euro, per consegnare gli istituti in perfette condizioni al suono della prima campanella previsto per i primi giorni del mese di settembre. Sono diverse le opere decise dalla giunta guidata dal sindaco Andrea Orlandi, opere che riguarderanno diversi istituti della città.

Siamo partiti dalle scuole dell’infanzia

«Stiamo realizzando in piena estate, quando gli studenti sono assenti, i lavori più impattanti avendo dialogato con le scuole stesse per individuare gli interventi più urgenti – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Emiliana Brognoli - Siamo partiti dalle scuole dell’infanzia e dalle opere maggiormente significative, come il rifacimento di alcuni bagni. I plessi saranno sistemati e in ordine prima dell’avvio del nuovo anno scolastico».

Rifacimento dei bagni negli asili Togliatti e Gerolo

In particolare sono previsti il rifacimento dei servizi igienici delle scuole dell'infanzia di via Togliatti e di via del Gerolo; la realizzazione di due servizi igienici accessibili ai disabili alla scuola primaria di via Sartirana; il rifacimento della pavimentazione del refettorio della scuola dell'infanzia di via Dei Ronchi; la rimozione del rivestimento delle pareti in piastrelle delle scale interne e il rifacimento della finitura della scuola primaria di via Tevere

Sostituzione delle porte delle uscite di sicurezza e delle persiane avvolgibili

«Oltre a queste opere - spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune rhodense - è prevista la sostituzione delle porte delle uscite di sicurezza e delle persiane avvolgibili; rifacimento impermeabilizzazione copertura atrio della scuola secondaria di via Tevere; sostituzione delle protezioni dei termosifoni e imbiancature interne delle parti comuni della scuola dell'infanzia di via San Martino; rifacimento del controsoffitto della palestra della scuola di via Buozzi; sostituzione delle tapparelle e sistemazione dei parapetti interni della scuola Federici di via Mazzo - Medaglie d'Oro di via Terrazzano; sistemazione marciapiede esterno scuola dell'infanzia di via Aldo Moro; ripristino cornicione e pavimentazione in autobloccanti del refettorio della scuola primaria di via Castellazzo; sostituzione persiane avvolgibili scuola primaria di via Verbania; manutenzione parapetti esterni scuola secondaria via Beatrice D'Este».

Tutto sarà pronto prima del suono della prima campanella

Gli interventi di manutenzione straordinaria da compiere durante l’estate sono stati individuati in seguito a diversi sopralluoghi e dopo un processo partecipato con le direzioni didattiche.