Argento europeo per Edoardo Stronati nel salto in alto

Grandi notizie arrivano da Gerusalemme dove sono in svolgimento i Campionati Europei Under 20 di atletica leggera.

Il lainatese Edoardo Stronati, classe 2004, ha vinto stamattina la medaglia d’argento nel salto in alto, confermandosi come uno dei migliori talenti internazionali della specialità.

Il portacolori della Pro Sesto Cernusco che si allena a Rho ed è seguito da Daniela Frasani, è giunto in finale dopo aver superato in scioltezza i salti di qualificazione ed aver raggiunto senza errori i 2,11 metri necessari per tornare in pedana alla conquista di una medaglia.

Presentatosi alla finale di giovedì mattina, Edoardo Stronati ha avuto una sola incertezza a 2,15, errore che, alla resa dei conti, risulterà essere quello decisivo.

Con l’alzarsi dell’asticella, il lainatese si è ritrovato di fronte alla misura di 2,18, in gara solo con lo svedese Melvin Lycke Holm giunto sin lì però senza errori.

Stronati ha sfiorato l’asticella nei primi due tentativi dando la netta impressione di valere la misura. Nel terzo, però, ha rallentato vistosamente la rincorsa incespicando, probabilmente a causa del fondo, sbagliando il salto e, quindi, restando al secondo posto della classifica finale.

Un risultato comunque molto positivo per Edoardo Stronati che vanta un primato personale di 2,24 indoor e 2,20 outdoor ma che in questa estate del 2023 ha sin qui stabilito il suo primato stagionale con 2,15 a Palermo in occasione della gara che ha vinto alle Finali Oro dei Campionati di Società.