Nuovo anno scolastico, gli auguri del sindaco e gli interventi sulle scuole di Arese

In occasione della partenza del nuovo anno scolastico, il sindaco di Arese Luca Nuvoli ha inviato una comunicazione per augurare un buon lavoro e fare anche il punto sugli interventi realizzati nel corso dei mesi estivi sulle strutture scolastiche.
“Desidero rivolgere, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, i migliori auguri per questo nuovo cammino che si apre davanti a noi. Per permettervi di vivere la scuola in ambienti sempre più sicuri e accoglienti, durante la pausa estiva abbiamo lavorato con determinazione per rinnovare e migliorare le nostre strutture”, ha sottolineato il primo cittadino.
Gli interventi principali nelle scuole
Dopodichè Nuvoli ha passato in rassegna tutte le opere realizzate:
“Questi gli interventi principali (svolti o in fase di ultimazione): Scuola dell’infanzia Arcobaleno (viale Varzi): restyling completo con imbiancatura dell’edificio, installazione di nuovi serramenti esterni, nuova illuminazione a LED e realizzazione di un nuovo camminamento esterno. Scuola primaria Europa Unita (viale Varzi): importanti lavori di adeguamento antincendio presso la palestra. Scuole primarie Don Gnocchi (via dei Gelsi) e Giovanni Pascoli (via Col di Lana): predisposizione di 2 nuove aule per ciascun plesso dedicate all’innovativo “Progetto senza zaino”. Scuola secondaria di I grado Silvio Pellico (via Col di Lana): implementazione dell’impianto elettrico nell’aula di musica per supportare al meglio la didattica”, prosegue il sindaco.
Prossimi lavori entro dicembre
Infine il primo cittadino ha poi parlato dei lavori che verranno realizzati nel corso dei prossimi mesi:
“Entro il mese di dicembre proseguiremo con altri interventi già programmati, tra cui la sostituzione del linoleum della palestra della Don Gnocchi e delle porte interne della scuola Arcobaleno – conclude Nuvoli – Come sapete, la novità più importante di quest’anno riguarda il modo in cui arriveremo a scuola. Il progetto delle “strade scolastiche” procede e, a breve, vi comunicheremo tutti i dettagli. Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti!”