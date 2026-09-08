Nuovo anno scolastico, gli auguri del sindaco e gli interventi sulle scuole di Arese

In occasione della partenza del nuovo anno scolastico, il sindaco di Arese Luca Nuvoli ha inviato una comunicazione per augurare un buon lavoro e fare anche il punto sugli interventi realizzati nel corso dei mesi estivi sulle strutture scolastiche.

“Desidero rivolgere, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, i migliori auguri per questo nuovo cammino che si apre davanti a noi. Per permettervi di vivere la scuola in ambienti sempre più sicuri e accoglienti, durante la pausa estiva abbiamo lavorato con determinazione per rinnovare e migliorare le nostre strutture”, ha sottolineato il primo cittadino.