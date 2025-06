Nuova tettoia alla scuola Munari: iniziati i lavori di costruzione

Oltre al rifacimento dei bagni alla primaria Rodari, questa settimana a Bareggio è iniziato un altro importante intervento: la realizzazione della nuova tettoia alla scuola dell’infanzia Munari.

Nuova tettoia alla scuola Munari: partiti i lavori

A commentare l'intervento, dal costo di circa 175mila euro con conclusione prevista entro la ripresa delle attività a settembre, ci ha pensato l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaella Gambadoro:

"Previste la demolizione e rimozione della pensilina di ingresso del lato est e sud, in avanzato stato di degrado, e la ricostruzione di una pensilina metallica che offra adeguata sicurezza e riparo agli ingressi e uscite dei bambini dall’edificio scolastico. Si prevede inoltre la messa in sicurezza della gronda a sbalzo del lato sud-ovest con il taglio di buona parte della lunghezza delle mensole e la rimozione dei frangisole pericolanti. Verrà inoltre rifatta la pavimentazione in corrispondenza del fronte di accesso".

Sui lavori si è espresso anche il sindaco Linda Colombo:

“Come per i bagni della ‘Rodari’ si tratta di un intervento necessario da tempo. La ‘Munari’ purtroppo, pur essendo la scuola di più recente costruzione essendo stata realizzata negli anni Duemila, è nata con diversi problemi che hanno necessità di essere risolti per garantire la sicurezza e la vivibilità del plesso. Anche questo è un impegno che abbiamo preso e mantenuto, a riprova della nostra attenzione per le scuole".