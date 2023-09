Nuova reggente all’Aldo Moro di Bià

Cambia la reggenza dell’istituto comprensivo Aldo Moro di Abbiategrasso. Dopo 9 anni sotto la direzione di Patrizia Nesticò arriva la professoressa Leonilda Adduci.

Un ruolo impegnativo

“L’esperienza dell’anno scorso è stata molto positiva - ha raccontato la neo dirigente che l’anno scorso ha ricevuto la sua prima reggenza all’istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Rosate - Ho trovato una scuola molto ben organizzata e mi sono inserita in un contesto in cui anche il dialogo con gli enti locali era già avviato e agevole, con un'elargizione di ordine economico molto sostanziosa che ha permesso di arricchire il nostro piano dell’offerta formativa, con proposte didattiche extra curricolari. Non avendo altri impegni di famiglia mi sono dedicata alla scuola a tempo pieno. Ho dovuto analizzare e studiare per comprendere determinati aspetti di una realtà sociale completamente diversa dalla mia che provengo dalla Puglia, lì il contesto è completamente diverso. Non ho avuto difficoltà a farmi accettare e far emergere e apprezzare le mie doti empatiche. Principalmente sono orientata ad un dialogo pacifico, non sono mai in posizione di superiorità o di scontro. - ha poi continuato - L’istituzione di Rosate si sviluppa su tre comuni, una cosa impegnativa perché ho cercato di essere presente fisicamente in ogni plesso. Il 29 agosto con una comunicazione informale, ho saputo che mi avevano attribuito la reggenza dell’istituto comprensivo Aldo Moro”

Un nuovo incarico che prevede un impegno personale molto intenso, considerando che dovrà spostarsi in altre scuole in Comuni diversi.

“Dovrò quindi spostarmi per altri 3 plessi, uno a Ozzero e due ad Abbiategrasso. Il lavoro è diventato particolarmente oneroso per me, ma ho avuto la fortuna di inserirmi in un sistema molto ben organizzato. Ho trovato molta competenza nel personale di segreteria di questa nuova istituzione scolastica in cui c’è una DSGA (direttore dei servizi generali amministrativi) storica, Consolata Laganà. Mercoledì ho anche tenuto il primo collegio docenti e sono stata accolta positivamente. Ho fatto la mia presentazione in modo molto realistico, spiegando la mia concezione di scuola e ho visto che era condivisa dal collegio, almeno a livello teorico per il momento. Ci conosceremo in corso d’anno e verificheremo se questa dichiarazione di intento corrisponderà ad un reale impegno da parte loro. Auspico un dialogo sereno con gli enti anche ad Abbiategrasso, determinante per il buon funzionamento della scuola, oltre alla contribuzione economica, che magari non sempre è garantita, ma li si fa il conto con i bilanci, perciò noi non abbiamo pretese in merito - ha poi concluso - Sono un po’ intimorita ma molto onorata di aver assunto questo ulteriore impegno, che forse non mi farà dormire più perché mi rendo conto che la cosa sia molto onerosa dal punto di vista del dispendio delle energie fisiche, sono però molto onorata”.

I saluti della dirigente uscente

Subentra a Patrizia Nesticò, che ha lasciato l’istituto scolastico di Bià per intraprendere un nuovo percorso professionale. In una lettera di saluto, pubblicata sul sito della scuola ha voluto salutare e ringraziare colleghi e studenti: