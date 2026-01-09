Studenti dell’istituto Marcora di Inveruno in sciopero per le temperature troppo basse all’interno delle aule.

Meno di 16 gradi in classe: studenti in sciopero al Marcora

Un centinaio circa di ragazzi sono rimasti fuori venerdì mattina per segnalare questa situazione, il termometro segnava 15,9°, troppo freddo per fare lezione.

“Non si riesce a stare seduti a fare lezione con queste temperature, anche con i giubbotti abbiamo freddo, ci dovrebbero essere 18° – spiega Giada Gentile, rappresentante di classe 4 corso Moda – Nei laboratori fa anche più freddo, una situazione che non si è verificata solo ora alla ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia, anche prima si sono rilevate temperature basse in alcune aule, tanto che più volte gli alunni sono stati spostati in aule più calde. Vogliamo che questi problemi non si verifichino più”.

GUARDA LA GALLERY (2 foto) ← →

Finestre rotte e danneggiate

Oltre al riscaldamento gli studenti sottolineano altri problemi.

“Molte finestre nelle classi sono rotte causando infiltrazioni di freddo e acqua in caso di maltempo – aggiunge Giada Trevisan rappresentante del Consiglio di Istituto – In alcune aule sono state sigillate ma il problema persiste perché non possono essere aperte per arieggiare. Manca un laboratorio di grafica, infatti i quattro laboratori disponibili devono essere condivisi tra molte classi, creando disorganizzazione e difficoltà sia per gli studenti che per i docenti. I servizi igienici funzionanti sono pochi e insufficienti”.

Palestra come un frigorifero

La palestra è sempre fredda, spiegano dal dipartimento di scienze motorie, a inizio mattinata 4 gradi che arrivano poi a 11/12 gradi, inoltre c’è una infiltrazione dal tetto e quando piove scende acqua all’ingresso della struttura. Da parte sua il dirigente scolastico Antonio Zito sottolinea che la caldaia funziona, le temperature basse sono dovute al fatto che l’impianto è rimasto spento nel periodo della pausa natalizia e alla ripresa fa fatica a mantenere una temperatura idonea.