Lotta a bullismo e cyberbullismo, inaugurata la prima panchina gialla del Magentino

È il Comune di Vittuone il primo del territorio del Magentino a inaugurare una panchina gialla nel nome della lotta al bullismo e al cyberbullismo. La cerimonia si è tenuta nella mattinata di martedì, nel cortile della scuola media Enrico Fermi, alla presenza dell'Amministrazione comunale, del professore Daniele Ciacci e di Gino Fanelli, presidente di Helpis Onlus, che dal 2005 (anche grazie all'installazione della panchine gialle da loro ideate) si occupa proprio della prevenzione e del contrasto a bullismo e al cyberbullismo.

Tra i commenti delle autorità non è mancato quello dell'assessora alla Scuola e ai Giovani Francesca Ceriani, che si è rivolta direttamente ai ragazzi dell'istituto:

"Chi commette atti di bullismo, spesso una volta adulta diventa una persona sola. In questo momento state costruendo le vostre vite, vi invito a pensare a quello che sarà il vostro futuro: prendere in giro gli altri forse pio sembravi un modo di far parte del gruppo o di essere migliori, ma un domani influirà sulle vostre relazioni. Imparate ora costruire relazioni sane per essere adulti più sereni e consapevoli".