L'omaggio del liceo a Shakespeare

Il liceo di Arconate rende omaggio a Shakespeare con una serata dedicata al bardo e all'amore

Lo spettacolo del liceo

Venerdì, presso il teatro Sacro Cuore di Busto Garolfo, si è tenuta l'annuale rappresentazione dei laboratori di teatro e musica del Liceo arconatese.

Una lunga serata diversa per il folto pubblico di amici, famiglie e personale dell' Istituto passata all'insegna del divertimento, delle emozioni e della cultura.

Per la regia della bravissima Irina Lorandi, le due compagnie del Liceo hanno messo in scena ‘A Midsummer Night's Dream’ e ‘Rambling Romeo and Juliet’. I due capolavori del teatro elisabettianoa ncora una volta hanno preso vita sul palco incontrando la contemporaneità. Passato e presente, italiano e inglese si sono fusi: il testo si è fatto nuovamente domanda, interrogando gli spettatori sue temi universali.

Un altro momento importante

L' amore è stato anche il filo conduttore dell' intermezzo proposto dal laboratorio di musica: dal rinascimento al presente, gli strumenti e le voci dei ragazzi hanno fatto vibrare la sala di emozioni.