L’Istituto Europeo di Arconate e Buscate apre le porte all’Europa e all’innovazione

Successo per gli scambi con Francia e Germania e l'hackathon sull’intelligenza artificiale

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Un fine settimana ricco di incontri, scoperte e nuove idee per l’Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate. Dalle relazioni nate con gli scambi internazionali alla sfida creativa dell’hackathon, gli studenti hanno l’opportunità di mettersi in gioco e sperimentare nuovi modi di imparare. La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita: nessun costo per studenti e famiglie.

Tredici studenti francesi hanno concluso il loro soggiorno in Italia, dopo aver ospitato per due settimane i ragazzi del nostro Istituto a Lione e Meyzieu. Lo scambio trasforma lo studio delle lingue in un’esperienza vissuta: occasioni per conoscersi, condividere abitudini e costruire amicizie europee.

Da Würselen alla scoperta del territorio

Dieci studenti tedeschi hanno trascorso in Italia l’ultimo fine settimana, visitando Bergamo e Monza. Un viaggio tra arte e cultura che ha permesso loro di conoscere da vicino le bellezze del nostro territorio.

Il 25 e 26 ottobre, al Campus 42 di Firenze, studenti e studentesse si cimentano in un hackathon dedicato all’innovazione e all’intelligenza artificiale. Sarà un’esperienza immersiva di progettazione: lavorando in squadra, i partecipanti potranno ideare soluzioni innovative a problemi concreti e mettere alla prova creatività e spirito d’iniziativa.

Imparare collaborando e superando i confini

Tre esperienze diverse, un’unica direzione: imparare a collaborare, superare i confini e trasformare le idee in opportunità.

Perché essere una scuola europea significa offrire occasioni concrete per conoscere il mondo, mettersi alla prova e diventare cittadini consapevoli, creativi e protagonisti del futuro.