L'Istituto comprensivo è stato intitolato a Rita Levi Montalcini

E' stato intitolato a Rita Levi Montalcini (premio Nobel per la medicina nel 1986) l'Istituto Comprensivo di Cuggiono e Bernate.

L'istituto comprensivo dedicato a Rita Levi Montalcini

La cerimonia, che ha visto la presenza di diversi esponenti del mondo scientifico) si è tenuta nel plesso della scuola primaria di via Annoni a Cuggiono. Il Dirigente scolastico Giuliano Fasani ha spiegato che è stata scelta una donna come Montalcini perchè rappresenta l'evoluzione della donna nella società e grazie al suo esempio molte cose sono cambiate in positivo.

Hanno portato i loro saluti l'assessore all'Istruzione di Cuggiono Serena Longoni e il sindaco di Bernate Mariapia Colombo, che hanno sottolineato l'importanza della scuola nella formazione dei ragazzi e come gli insegnanti, con il loro impegno quotidiano, debbano aiutarli nello scoprire le loro passioni e inclinazioni per realizzare gli obiettivi futuri.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

La cerimonia di inaugurazione

Enrico Cherubini, direttore scientifico della Fondazione Ebri-Levi Montalcini, dopo un excursus sulla vita della neurologa, ha ricordato che la stessa aveva lavorato fino a 102 anni, recandosi all'istituto tutti i giorni.

"Siate curiosi del mondo che vi circonda, e l'esempio di Montalcini sia sempre fonte di speranza" ha detto ai giovani alunni. L'ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi ha parlato della missione lunare Diana dello scorso anno, che è stata una preparazione alla missione che andrà su Marte. Altre due donne, Laura Mannarino e Maya Fedeli, hanno spiegato come sempre più donne lavorino in ambito scientifico, contribuendo alla crescita della società.

La cerimonia di intitolazione è stata allietata dai cori dei bimbi delle classi prima e terza elementare; si è conclusa con la scopertura della targa da parte di Longoni e Colombo e delle due sindache del consiglio

junior di Cuggiono e Bernate.