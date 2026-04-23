Banco BPM sostiene il rinnovo degli arredi del laboratorio linguistico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Bachelet” di Abbiategrasso, nella Città Metropolitana di Milano.

Lingue e digitale: inaugurato il nuovo laboratorio del “Bachelet”

Il laboratorio, dotato di 30 postazioni individuali e un software dedicato all’apprendimento delle lingue straniere, è uno spazio polifunzionale, utilizzato principalmente dagli studenti del Liceo Linguistico e dell’indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing dell’ITE. L’aula, così dotata, offre strumenti concreti a supporto dell’apprendimento e favorisce lo sviluppo integrato delle competenze digitali e linguistiche nelle lingue curricolari: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Il laboratorio è progettato per potenziare in particolare la comprensione e l’interazione orale, competenze fondamentali per una comunicazione efficace in contesti internazionali. In questa prospettiva, rappresenta un ambiente strategico per la preparazione alle certificazioni linguistiche e per il rafforzamento delle competenze richieste dal mondo del lavoro, in linea con i percorsi di Formazione Scuola Lavoro. Costituisce, pertanto, un importante investimento nella didattica e nella formazione linguistica, sempre più centrale nel percorso scolastico e professionale degli studenti.

All’inaugurazione di questa mattina erano presenti la Dirigente Scolastica, Donatella Cangini, la DSGA, lo staff di presidenza, l’ufficio tecnico, il team digitale, una rappresentanza di studenti insieme al responsabile della Responsabilità Sociale d’Impresa di Banco BPM, Marco Vavassori, e al responsabile della filiale di Abbiategrasso di Banco BPM, Alberto Ronchi.

Il progetto

Questo progetto è stato sostenuto attraverso il “Progetto Scuola” di Banco BPM, un’iniziativa nata nel 2018 per sostenere le scuole nelle loro necessità didattiche, nel rinnovo degli edifici o delle dotazioni tecnico – didattiche o per rispondere a esigenze particolari e contingenti. Ad oggi sono oltre 1300 gli istituti supportati da Banco BPM nell’ambito di questo progetto.