Lezioni di legalità alle scuole medie

La legalità passa soprattutto attraverso l’educazione. Ed è proprio con questo obiettivo che martedì è iniziato alle scuole medie di Sedriano un progetto di educazione alla legalità.

Le lezioni saranno portate avanti dalla Polizia Locale di Sedriano insieme all’Istituto comprensivo Matteotti.

Ha spiegato il comandante della Polizia Locale Gianluca Cancelli:

"Abbiamo sempre portato avanti un progetto con la materna, ma nel 2020 avevamo in mente di realizzarlo anche con le scuole medie; poi a causa del Covid abbiamo dovuto fermarlo e ora siamo pronti per portarlo avanti. Proprio per coinvolgere tutti gli studenti e far accrescere in loro il senso civico, abbiamo pensato a dei percorsi diversificati tra le prime, seconde e terze".