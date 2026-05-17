Lezione di sostenibilità a 200 studenti da Amaga

Il Torno di Castano Primo protagonista della tappa conclusiva del progetto didattico di Amaga. Un percorso che quest’anno ha registrato il record di oltre 1.100 studenti coinvolti (+140%). Il Presidente Bonasegale: “La scuola il terreno più fertile dove seminare la cultura del rispetto ambientale”

La lezione

Sostenibilità, economia circolare e gestione consapevole del territorio.

Sono stati questi i temi al centro dell’incontro tra Amaga SpA e gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Torno” di Castano Primo. Una mattinata intensa che ha visto la partecipazione di circa 200 ragazzi, provenienti sia dai licei (Scientifico e Scienze Umane) che dagli indirizzi tecnici (Biotecnologie Ambientali, Amministrazione, Finanza e Marketing).

L’evento ha rappresentato un momento di alto valore formativo, durante il quale gli esperti della Multiutility dell’Ovest Milanese hanno approfondito il funzionamento tecnico del ciclo dei rifiuti, spiegando nel dettaglio cosa accade dopo la raccolta e quale sia il ruolo operativo svolto quotidianamente dall’azienda sul territorio.

Le parole

“Abbiamo trovato ragazzi estremamente preparati e una scuola già fortemente orientata alla sostenibilità ambientale,” spiegano i referenti di Amaga. “L’interazione con gli studenti di Biotecnologie e degli altri indirizzi è stata molto stimolante: è emerso chiaramente il desiderio delle nuove generazioni di comprendere non solo come differenziare, ma come trasformare il rifiuto in risorsa.”

Un progetto che cresce

L’appuntamento di Castano Primo si inserisce nella cornice di un progetto didattico più ampio che, per l’anno scolastico 2025-2026, ha raggiunto numeri straordinari. Grazie all’impegno di Amaga nell’educazione ambientale, sono stati coinvolti complessivamente oltre 1.100 studenti del territorio, segnando un incremento delle adesioni del +140% rispetto allo scorso anno.

Il successo di questa iniziativa conferma quanto sia fondamentale il dialogo tra le aziende dei servizi pubblici e il mondo della scuola per costruire una cultura civica moderna e consapevole. Amaga ringrazia la dirigenza del “Torno” e tutti i docenti che hanno reso possibile questa tappa, confermando la volontà di proseguire e potenziare questi percorsi di cittadinanza attiva anche in futuro.

Scuola terreno dove seminare

«I risultati raggiunti in questa edizione — sottolinea il Presidente Piero Bonasegale — testimoniano come la scuola sia il terreno più fertile per seminare la cultura del rispetto ambientale. Vedere una partecipazione così ampia, più che raddoppiata rispetto al passato, ci dice che i giovani sono pronti a essere protagonisti del cambiamento. Per Amaga, supportare i ragazzi in questo percorso di crescita significa investire concretamente nel futuro del nostro territorio, fornendo loro gli strumenti necessari per trasformare la sensibilità ecologica in competenze reali e senso di responsabilità civica».