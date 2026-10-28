L’Enaip Magenta si mette in mostra, fissate le date degli open day

Visite ai laboratori di informatica, meccanica auto, carrozzeria, estetica e acconciatura, con prenotazione obbligatoria sul portale di Enaip Lombardia

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Dopo l’inaugurazione ufficiale dello scorso 25 settembre, alla presenza delle autorità locali, la sede di Magenta della Fondazione Enaip Lombardia apre le porte a studentesse, studenti e famiglie per la stagione dell’orientamento scolastico. In vista della scelta della scuola superiore, i ragazzi di terza media potranno visitare le strutture e conoscere da vicino un’offerta formativa fondata su un principio semplice: imparare facendo.

Un’offerta gratuita tra aula, laboratorio e azienda

I corsi, finanziati da Regione Lombardia, uniscono formazione teorica, attività pratica nei laboratori, tirocini in azienda e progetti europei. L’offerta è distribuita su due sedi.

Via Cadorna 26

• Informatica e Meccanica auto – già inseriti nella nuova filiera tecnologico-professionale 4+2: quattro anni di formazione IeFP seguiti da due anni negli ITS Academy, per arrivare a un’alta specializzazione.

• Carrozzeria – percorso IeFP.

Via Novara 10

• Estetica e Acconciatura – percorsi IeFP.

Le date degli Open Day

Durante gli Open Day sarà possibile visitare i laboratori, assistere a dimostrazioni pratiche dal vivo e confrontarsi direttamente con docenti e tutor.

Sabato 21 novembre 2026

Sabato 12 dicembre 2026

Sabato 16 gennaio 2027

La partecipazione è subordinata a prenotazione obbligatoria sul portale www.enaiplombardia.eu.