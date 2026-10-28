L’Enaip Magenta si mette in mostra, fissate le date degli open day

Dopo l’inaugurazione ufficiale dello scorso 25 settembre, alla presenza delle autorità locali, la sede di Magenta della Fondazione Enaip Lombardia apre le porte a studentesse, studenti e famiglie per la stagione dell’orientamento scolastico. In vista della scelta della scuola superiore, i ragazzi di terza media potranno visitare le strutture e conoscere da vicino un’offerta formativa fondata su un principio semplice: imparare facendo.
Un’offerta gratuita tra aula, laboratorio e azienda
I corsi, finanziati da Regione Lombardia, uniscono formazione teorica, attività pratica nei laboratori, tirocini in azienda e progetti europei. L’offerta è distribuita su due sedi.
Via Cadorna 26
• Informatica e Meccanica auto – già inseriti nella nuova filiera tecnologico-professionale 4+2: quattro anni di formazione IeFP seguiti da due anni negli ITS Academy, per arrivare a un’alta specializzazione.
• Carrozzeria – percorso IeFP.
Via Novara 10
• Estetica e Acconciatura – percorsi IeFP.
Le date degli Open Day
Durante gli Open Day sarà possibile visitare i laboratori, assistere a dimostrazioni pratiche dal vivo e confrontarsi direttamente con docenti e tutor.
Sabato 21 novembre 2026
Sabato 12 dicembre 2026
Sabato 16 gennaio 2027
La partecipazione è subordinata a prenotazione obbligatoria sul portale www.enaiplombardia.eu.