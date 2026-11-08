Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, l'educazione ambientale fa scuola: 6.500 studenti, oltre 300 classi e quasi 1.300 ore di attività

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Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea fa scuola, nel senso più concreto del termine. Sono numeri importanti quelli raggiunti dai progetti gratuiti di Educazione Ambientale per l’anno scolastico 2026/2027: 322 classi coinvolte, 6.428 studenti e 1.288 ore di attività. Un risultato che conferma l’attenzione delle scuole e delle famiglie verso le iniziative dedicate alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente.

L’attività

Il programma, promosso dal Parco e realizzato con la collaborazione di AmbienteAcqua APS, è rivolto agli istituti scolastici dei Comuni dell’area protetta e di Milano, dalla scuola dell’Infanzia alla Secondaria di secondo grado. Le adesioni, raccolte nei mesi scorsi, hanno confermato il successo di una proposta che trasforma il territorio in un grande laboratorio didattico a cielo aperto.

Hanno aderito istituti dei Comuni di Arese , Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Ceriano Laghetto, Cermenate, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Mariano Comense, Meda, Novedrate, Senago, Seveso e Solaro.

Nel dettaglio, le 322 classi coinvolte si suddividono in 102 sezioni della scuola dell’Infanzia, 128 classi della Primaria, 46 della Secondaria di primo grado e 46 della Secondaria di secondo grado. Un’offerta trasversale, capace di accompagnare bambini e ragazzi nelle diverse fasi della crescita, con attività calibrate sulle rispettive età e sui percorsi didattici degli istituti.

Il tema scelto per quest’anno è “Insieme; per la natura, per le persone”, un filo conduttore che sottolinea il legame tra tutela ambientale, partecipazione e responsabilità delle comunità. I progetti prevedono esperienze sul campo, laboratori, osservazioni, esperimenti e attività di Citizen Science, attraverso le quali gli studenti possono diventare protagonisti della conoscenza e della salvaguardia del proprio territorio.

Boschi, brughiere, zone umide, corsi d’acqua e aree verdi diventano così vere e proprie aule all’aperto. Dalla biodiversità agli insetti impollinatori, dalla flora agli ecosistemi acquatici, dal suolo al cambiamento climatico, fino alla gestione sostenibile dei rifiuti: sono numerosi gli argomenti affrontati attraverso l’Outdoor Education e il Learning by Doing, con l’obiettivo di imparare osservando, sperimentando e partecipando direttamente.

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«Un Parco di Idee», c’è ancora tempo per partecipare

Accanto al programma generale di Educazione Ambientale, prosegue anche per il 2026/2027 la collaborazione tra il Parco e Groane Vita ETS, che sostiene il contest «Un Parco di Idee», dedicato alla realizzazione di progetti scolastici sui temi dell’ecosostenibilità e della conservazione dell’ambiente.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è rivolta alle scuole Primarie e Secondarie di primo grado di otto Comuni: Barlassina, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Limbiate, Senago e Seveso.

Hanno già aderito 42 classi. Le iscrizioni sono però ancora aperte fino a venerdì 4 dicembre 2026, offrendo alle scuole interessate un’ulteriore opportunità per partecipare.

Il progetto prevede per ogni classe un incontro in aula di due ore e un’uscita sul territorio di altre due ore, curati dagli operatori di AmbienteAcqua APS. Le classi saranno accompagnate nella scelta e nello sviluppo di un progetto che potrà poi partecipare al contest finale.

In palio ci sono complessivamente 10.000 euro, messi a disposizione da Groane Vita per sostenere i cinque progetti ritenuti più meritevoli: 3.000 euro al primo classificato, 2.500 al secondo, 2.000 al terzo, 1.500 al quarto e 1.000 al quinto.

Le scuole interessate possono iscriversi entro il 4 dicembre attraverso il modulo online: https://forms.gle/ 8PyYbJsa8kdNo3Kp6