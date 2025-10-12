Le scuole di istruzione superiore in vetrina

L’evento organizzato da Irep si è tenuto all’istituto Enrico Mattei di Rho

È tornato a Rho l’appuntamento per le famiglie e le scuole della zona con il campus di orientamento degli istituti superiori e della formazione professionale Mostravetrina. Sabato 11 ottobre è stata un’occasione per avere una panoramica sugli istituti superiori e i centri di formazione. L’incontro è stato organizzato da Irep (Istituto per la ricerca scientifica e l’educazione permanente). Una dozzina gli stand di ogni scuola allestiti nel cortile dell’Istituto Enrico Mattei di via Vaiana.

Le scuole partecipanti

Hanno aperto uno stand gli istituti alberghieri statali e paritari (licei, Istituti Tecnici, professionali), centri di formazione professionale del territorio fino a Milano. Gli istituti Clerici, Rebora, Cannizzaro, Puecher-Olivetti, il Mattei, il liceo Maiorana di Rho. Il liceo Falcone-Borsellino, l’istituto Salesiano San Domenico Savio, il liceo artistico Fontana di Arese. Il Frisi Olmo di Cornaredo. La scuola Cova di Milano e l’Ente Cattolico di Formazione Professionale di Monza con sedi in vari comuni. Il tutto per orientarsi nella scelta dopo la terza media.

Un questionario per sapere come è andata

]Nell’ambito della presentazione è stato anche distribuito un questionario ad ogni famiglia all’ingresso (stampato da Irep) molto dettagliato su quanto è stato utile l’evento e quali i pregi e i difetti della mattinata informativa.