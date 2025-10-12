scuola

Le scuole di istruzione superiore in vetrina

L'open day di presentazione degli istituti aperti si chiama Mostravetrina

Le scuole di istruzione superiore in vetrina

Rho · 12/10/2025 alle 10:42

L’evento organizzato da Irep si è tenuto all’istituto Enrico Mattei di Rho

È tornato a Rho l’appuntamento per le famiglie e le scuole della zona con il campus di orientamento degli istituti superiori e della formazione professionale Mostravetrina. Sabato 11 ottobre è stata un’occasione per avere una panoramica sugli istituti superiori e i centri di formazione. L’incontro è stato organizzato da Irep (Istituto per la ricerca scientifica e l’educazione permanente). Una dozzina gli stand di ogni scuola allestiti nel cortile dell’Istituto Enrico Mattei di via Vaiana.

Le scuole partecipanti

Hanno aperto uno stand gli istituti alberghieri statali e paritari (licei, Istituti Tecnici, professionali), centri di formazione professionale del territorio fino a Milano. Gli istituti Clerici, Rebora, Cannizzaro, Puecher-Olivetti, il Mattei, il liceo Maiorana di Rho. Il liceo Falcone-Borsellino, l’istituto Salesiano San Domenico Savio, il liceo artistico Fontana di Arese. Il Frisi Olmo di Cornaredo. La scuola Cova di Milano e l’Ente Cattolico di Formazione Professionale di Monza con sedi in vari comuni. Il tutto per orientarsi nella scelta dopo la terza media.

L’istituto Enrico Mattei di Rho

Un questionario per sapere come è andata

]Nell’ambito della presentazione è stato anche distribuito un questionario ad ogni famiglia all’ingresso (stampato da Irep) molto dettagliato su quanto è stato utile l’evento e quali i pregi e i difetti della mattinata informativa.