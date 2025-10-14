Lavori e disagi all’Istituto Bernocchi: interviene anche il consigliere Cucchi

A seguito del protrarsi dei disagi che stanno vivendo gli studenti dell’Istituto Bernocchi di Legnano, il consigliere metropolitano Raffaele Cucchi dà voce al malcontento espresso dalla comunità scolastica, portando all’attenzione del Sindaco metropolitano una situazione che si protrae ormai dal 2023.

“I lavori di ristrutturazione dell’Istituto Bernocchi, attuale sede dell’Ipsia, sono iniziati nel giugno 2023 e si prevede dureranno ancora due anni – spiega Raffaele Cucchi – Un tempo eccessivamente lungo, che priva gli studenti della possibilità di trascorrere l’intervallo all’aperto, unico momento di svago durante la mattinata. Pur riconoscendo la necessità degli interventi, non possiamo ignorare la percezione di costrizione che ne deriva, con ripercussioni sulla sicurezza e sulla qualità del percorso scolastico.”