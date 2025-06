Laboratori teatrali al liceo: tanti i partecipanti agli spettacoli

Una serata di teatro intensa e partecipata quella di giovedì 5 giugno 2025, presso il Teatro della Scuola Secondaria di I grado “F. Tosi” di Legnano, dove gli studenti del nostro Liceo hanno presentato gli esiti finali dei laboratori teatrali, affrontando temi profondamente attuali attraverso due testi di grande impatto.

Ad aprire la serata è stato lo spettacolo Vorrei che tu fossi qui, scritto da Santa Barilari e Jacopo Pari, ispirato a un testo di Annamaria Habermann, presente in sala. L’opera ha saputo intrecciare memoria storica e presente, evocando la tragedia della Shoah e accostandola ai drammi contemporanei legati alle migrazioni. Un potente richiamo al concetto di "banalità del male", capace di attraversare i decenni, e un invito a non distogliere lo sguardo dall’umanità sofferente di ieri e di oggi.

A seguire, I Fisici, liberamente tratto dall’opera di Friedrich Dürrenmatt, ha proposto una riflessione pungente sul rapporto tra scienza, etica e responsabilità individuale, con una lettura originale e coinvolgente da parte degli studenti.

“Il teatro, ancora una volta, si è rivelato uno strumento straordinario per educare alla complessità e alla consapevolezza. I nostri studenti hanno dimostrato sensibilità, intelligenza e impegno nel confrontarsi con temi che ci interrogano come cittadini e come esseri umani” – ha dichiarato il Dirigente Scolastico al termine della serata.