Proseguono a Legnano le attività del progetto “La scuola si fa città – Paesaggi della comunicazione e sensorialità inclusiva” con una nuova serie di laboratori creativi e attività all’aperto dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie.

“La scuola si fa città” tra laboratori all’aperto e attività partecipative

Gli appuntamenti propongono attività ludico-espressive pensate per favorire l’incontro, la creatività e la partecipazione. Attraverso letture, giochi e piccoli laboratori manuali, i partecipanti potranno condividere momenti di socialità e sperimentazione all’aperto, trasformando gli spazi del quartiere in luoghi di relazione e scoperta.

«Con queste attività entriamo nel vivo delle azioni immateriali nell’ambito del progetto la Scuola si fa città – commenta Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva. Creare occasioni di incontro, trasformare gli spazi esterni alle scuole da punti di semplice passaggio a dei luoghi dove stare insieme e condividere esperienze è il senso più vero di questa strategia di rigenerazione urbana. Legnano, in questi anni, è stata, in tanti suoi luoghi, un cantiere fisico, dove si sono realizzate e ancora sono in corso importanti opere strutturali; adesso diventa anche un incubatore di idee che provengono dai suoi stessi cittadini, un patrimonio di spunti su cui ragionare per costruire insieme una comunità più forte e coesa».

Le attività negli spazi pubblici

Le attività realizzate dall’associazione Passi e Crinali, si svolgeranno negli spazi pubblici antistanti alcuni istituti scolastici della città, concepiti come punti di incontro tra scuola e territorio e come luoghi aperti alla comunità. L’obiettivo è valorizzare queste aree come ambienti accoglienti e vissuti, capaci di favorire la presenza delle famiglie e la costruzione di relazioni tra cittadini.

Un incontro è previsto lunedì 23 marzo, dalle 16.30 alle 18.30, negli spazi limitrofi alla Scuola primaria Edmondo De Amicis.

Accanto ai laboratori aperti alla cittadinanza, il progetto prevede anche momenti di ascolto e confronto con la comunità educante. La cooperativa Stripes realizzerà infatti, all’interno delle scuole, una serie di focus group il 25 e 26 marzo e il 16 aprile, seguiti da workshop il 20 e il 30 aprile, con l’obiettivo di raccogliere bisogni, idee e proposte utili a migliorare la qualità degli spazi educativi e delle relazioni nel quartiere.

Percorsi partecipativi

Le attività fanno parte di una strategia coordinata che combina animazione territoriale e percorsi partecipativi: da un lato i laboratori coinvolgono cittadini e famiglie nell’uso degli spazi pubblici attraverso attività educative e creative, dall’altro gli incontri di confronto raccolgono bisogni, idee e proposte della comunità per rendere questi luoghi sempre più vivi, condivisi e curati nel tempo.

Tra le azioni in corso rientra anche una call pubblica rivolta ad associazioni, enti e gruppi informali del territorio, promossa da Passi e Crinali per coinvolgere realtà locali nella progettazione e realizzazione di attività culturali, sociali e laboratoriali negli spazi del quartiere. Un primo incontro con le associazioni del territorio, svoltosi lo scorso 11 marzo presso lo Spazio Incontro Canazza, ha visto la partecipazione di dieci realtà associative, avviando un confronto sulle possibili collaborazioni e sulle iniziative da sviluppare insieme nei prossimi mesi.

L’iniziativa rientra nelle azioni progettuali della Strategia di sviluppo urbano sostenibile “La scuola si fa città”, promossa dal Comune di Legnano e sostenuta dai Fondi strutturali europei FESR e FSE+ 2021–2027 di Regione Lombardia.