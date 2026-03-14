“La pallavolo va a scuola”: la media Fermi vince la fase distrettuale del torneo

Una classe dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri di Vittuone protagonista delle battute finali del progetto “La pallavolo va a scuola”.

“La pallavolo va a scuola”: Vittuone accede alla fase finale del torneo

Importante risultato sportivo per la classe 3ª C della scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi dell’Ics Dante Alighieri, che ha conquistato l’accesso alla fase finale del progetto “La pallavolo va a scuola”, iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo e rivolta alle scuole di Milano e provincia.

La fase distrettuale del torneo si è svolta venerdì 6 marzo e ha visto la vittoria della classe vittuonese, che è riuscita così a qualificarsi tra le 12 scuole vincitrici che parteciperanno all’atto conclusivo della competizione. Un risultato ottenuto sotto la guida del docente Andrea Carlucci, che ha seguito gli studenti durante il percorso sportivo. La finale si disputerà giovedì 19 marzo al Centro sportivo Pavesi di Milano, uno dei principali poli dedicati alla pallavolo a livello regionale.

Un traguardo importante, risultato dell’impegno degli studenti della 3ª C

L’evento rappresenta il momento conclusivo del progetto che coinvolge numerose scuole del territorio con l’obiettivo di promuovere la pratica della pallavolo tra gli studenti. Nella fase finale del torneo le 12 scuole qualificate si affronteranno con la formula del “6 al volley”, modalità di gioco pensata per le classi terze delle scuole medie. Durante la fase di qualificazione le classi sono suddivise in due squadre che disputano set a punteggio ridotto, mentre le partite finali stabiliscono la classifica complessiva del torneo. Per la classe 3ª C dell’istituto vittuonese la qualificazione rappresenta un traguardo importante e il risultato dell’impegno dimostrato dagli studenti durante le attività sportive scolastiche.