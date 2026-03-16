In occasione della Settimana della Pace, promossa dal Comitato intercomunale per la Pace – in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio di Milano nord-ovest – in programma dal 16 al 20 marzo, il giorno 19 marzo alle ore 10:30 l’ICS di Via Papa Giovanni Paolo II di Magenta, con l’organizzazione e il coordinamento dei docenti del plesso “IV giugno 1859” di Magenta, presenta l’evento “La mia scuola per la Pace – Vivere in pace perché”, che avrà luogo nella palestra della scuola in via Boccaccio 24.

“La mia scuola per la pace” l’iniziativa che porta in classe le ragioni per la pace

L’iniziativa vedrà la partecipazione di una delegazione del CPIA e delle classi quarte della scuola primaria Giovanni XXIII, che saranno protagoniste di un momento di riflessione, condivisione e creatività dedicato al valore universale della Pace.

Durante la manifestazione sono previsti interventi istituzionali, con la presenza delle dirigenze scolastiche e delle docenti fiduciarie dei plessi coinvolti, dello staff degli/delle insegnanti presenti in questa giornata, insieme a momenti di musica, poesia e performance artistiche realizzate dagli studenti.

I ragazzi e le ragazze, attraverso un percorso interdisciplinare che ha coinvolto diverse materie, hanno lavorato alla realizzazione di un’importante installazione simbolica: un cordone composto da circa 150 bandiere delle Nazioni dei cinque continenti e circa 150 maschere dedicate al valore della Pace.

La lettura delle lettere

Si procederà, inoltre, alla lettura di lettere che verranno inviate a ragazzi e scuole dei Paesi che oggi vivono situazioni di guerra, come segno concreto di vicinanza, dialogo e speranza.

In un momento storico particolarmente delicato per l’umanità, che vede tensioni e conflitti presenti in tutti e cinque i continenti, gli studenti delle varie scuole intendono lanciare un messaggio forte e chiaro: dire con decisione “STOP ALLA GUERRA” e affermare il valore della convivenza pacifica tra i popoli intesa come principio universale, pratica quotidiana e responsabilità condivisa.

L’evento si svolgerà a porte chiuse.