Alla lezione che si è svolta al Liceo Fontana di Arese, con i volontari era presente l’assessore ai Diritti degli animali Paola Pandolfi.

La Lav al Liceo Fontana per il progetto “Sana alimentazione”

Con questo progetto inserito nell’ora di Educazione Civica la Lav ricorda come la nostra alimentazione debba essere sostenibile per preservare la salute del nostro pianeta e delle generazioni future. Per questo speriamo in un cambiamento soprattutto nel consumo di prodotti di origine animale di cui il 90% arriva da allevamenti intensivi.

In Italia sono oltre 630 milioni gli animali allevati in modo intensivo e macellati, dice ” Daniela Stancich referente Lav di Milano e provincia.” Ricordiamo, inoltre che gli allevamenti intensivi sono responsabili del 70% delle emissioni clima-alteranti, la produzione di soia per nutrire gli animali allevati è la causa principale della deforestazione. Il 2025 è stato l’anno più caldo, l’ambiente sta soffrendo, le barriere coralline e i ghiacciai stanno morendo”.

La richiesta fata all’Amministrazione

In Lombardia gli allevamenti intensivi sono una delle cause delle emissioni di ammoniaca e delle polveri fini (Pm 2,5). Già da tempo abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale di fare un piccolo passo: inserire un pasto vegetale alla settimana nelle scuole per la salute dei ragazzi e la salute del loro pianeta infatti un pasto vegetale alla settimana farebbe risparmiare 37 Kg di Co2, 174 litri d’acqua e 3 mq di terreno boschivo per ogni studente nel corso dell’anno scolastico.