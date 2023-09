La dirigente va in pensione, nuovo preside al Mattei, gli altri tutti confermati

Nuovo preside all’istituto tecnico Mattei. Confermati tutti gli altri dirigenti nelle scuole superiori di Rho. Tutto pronto per la ripartenza nelle scuole superiori di Rho prevista tra le giornate di lunedì 11 e martedì 12 a seconda degli indirizzi scelti dai ragazzi. All’istituto Mattei di via Padre Vaiani, dopo nove anni di dirigenza, la preside Maria Lamari è andata in pensione nella giornata di ieri giovedì, al suo posto arriverà Fulvia Luconi.

Al Puecher Olivetti mancano ancora 40 docenti

I presidi confermati nelle altre scuole superiori rhodensi sono alle prese da giorni con le ultime cattedre da riempire, in particolare all’Ipsia Olivetti, il preside Emanuele Contu attende ancora la nomina di 40 docenti con incarichi annuali. «Su 179 cattedre, 139 sono già coperte di cui 108 docenti di ruolo - spiega -. Siamo messi meglio rispetto agli anni precedenti. Per fare un raffronto, nel 2020/2021 i posti da coprire con incarichi annuali erano circa 90 su 180. Ora bisognerà vedere le tempistiche delle nomine su incarico annuale e anche l’incidenza delle rinunce, quindi la percentuale di docenti che riceveranno la nomina a tempo determinato per l’anno scolastico ma decideranno di non accettarla.

Confermate la preside del Majorana e quella del liceo Clemente Rebora

Se queste procedure si svolgeranno con rapidità, al 12 settembre (primo giorno di scuola) mi aspetto di avere in cattedra almeno il 90% dei docenti, molto meglio di quanto accaduto negli scorsi anni».

Al liceo Majorana ci sono state diverse immissioni in ruolo e più del 90% delle cattedre è coperto e la conferma alla guida della scuola di via Ratti della dottoressa Elisa Jacazio. Quasi completo anche l’organico docenti del liceo Clemente Rebora, «l’ufficio provinciale nelle scorse settimane ha nominato molti nuovi docenti di ruolo, quindi siamo messi bene», commenta la dirigente scolastica Sara Olivari da diversi anni al timone della scuola di via Papa Giovanni XXIII.